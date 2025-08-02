بجسد نحيل وصوت يائس.. أسير إسرائيلي في غزة: هذا هو القبر الذي ربما سأوارى فيه (فيديو)

ظهر الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة أفياتار دافيد، في تسجيل مصور، متحدثا عن معاناته الشديدة من نقص الغذاء وسوء حالته الصحية، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتخلي حكومته عنه.

وقال دافيد في تسجيل نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت “لا أعلم ماذا سآكل، أنا لم آكل منذ أيام متتالية”، موضحا أنه يعيش منذ أشهر في ظروف صعبة جدا لا تتوفر فيها سوى كميات قليلة جدا من الطعام والماء.

وأكد الأسير أنه بالكاد يجد ما يسد رمقه، قائلا “لا يوجد طعام لي، وبالكاد توجد مياه للشرب، انظروا إليَّ، كم أنا نحيف، هذا ليس خيالا، هذه حقيقة”.

وأوضح أن وجباته تقتصر على العدس والفاصوليا، وأكد توثيقه للأيام التي لم يتمكن فيها من تناول أي طعام، إذ تكررت أيام لم يأكل فيها شيئا مطلقا.

وأضاف “لا توجد لحوم ولا دجاج ولا أسماك، ولا يوجد خبز”، ممسكا بعلبة فول قائلا “هذه العلبة فقط ليومين حتى لا أموت”.

وعبَّر الأسير، في رسالة وجَّهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شعوره بالتخلي قائلا “أشعر أنه تم التخلي عني هنا، من المفترض أن تهتم بي وبجميع الأسرى”.

واختتم الأسير حديثه بقوله “كل يوم يمر جسدي يضعف أكثر وأكثر، أنا في طريقي إلى الموت، وما أقوم بفعله الآن هو حفر قبري بيدي. الوقت يمر وينفد، وأنتم فقط من تستطيعون أن توقفوا ذلك من خلال صفقة تبادل”.

وفي أول رد فعل لها، دعت عائلة الأسير الإسرائيلي أفياتار دافيد “الحكومة الإسرائيلية ودول العالم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعمل على إنقاذ أفياتار من الموت وضمان حصوله على الطعام والعلاج”.

ويعيش دافيد الظروف نفسها التي يواجهها أهالي غزة من نقص حاد في الغذاء والماء نتيجة الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال، مما يشكل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ووكالات إغاثية دولية من تصاعد خطر المجاعة في القطاع.