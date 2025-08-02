“أوقفوا الإبادة”.. ناشطون يهود يعتصمون في نيويورك دعما لغزة (شاهد)

اعتصم عشرات الناشطين اليهود من منظمة “أصوات يهودية من أجل السلام” أمام مكاتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر والسيناتور كيرستن جيليبراند في مدينة نيويورك، للمطالبة بوقف سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة.

وأخذ النشطاء يطرقون على مجموعة من الأواني المعدنية، مرددين هتافات “أوقفوا تجويع غزة”، و”دعوا غزة تعيش”.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الشرطة الأمريكية اعتقلت عضو مجلس مدينة نيويورك المناهضة لإسرائيل تيفاني كابان، إلى جانب عدد من المتظاهرين الآخرين الذين شاركوا في الاحتجاج.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق المعابر جميعها أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.