الأمم المتحدة تحذر: أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل غير مسبوق

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل “غير مسبوق” وسط المجاعة وتدهور الأوضاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسيف (تيد شيبان) في إحاطة إعلامية حول رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن “أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم”.

وأضاف: “نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون”.

"What is happening on the ground is inhumane. What children need – children from all communities – is a sustained ceasefire and a political way forward."

