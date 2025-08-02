الأمم المتحدة تحذر: أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل غير مسبوق

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل “غير مسبوق” وسط المجاعة وتدهور الأوضاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسيف (تيد شيبان) في إحاطة إعلامية حول رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن “أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم”.

وأضاف: “نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون”.

"What is happening on the ground is inhumane. What children need – children from all communities – is a sustained ceasefire and a political way forward." Remarks from UNICEF's @TedChaiban following his recent travel to Israel, Gaza and the West Bank.https://t.co/iHHvdrGPxQ — UNICEF (@UNICEF) August 1, 2025

“الوضع في غزة غير إنساني”

وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال المسؤول الأممي: “تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونون هناك، فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال”.

وقال تيد شيبان، إن “أكثر من 18 ألف طفل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب”، مشيرا إلى أن غزة تواجه الآن خطرا داهما يتمثل في المجاعة، حيث واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام.

Amid starvation and bombardments, there's another massive threat to children in Gaza: the lack of clean water. UNICEF’s Ricardo Pires outlines how we are supporting the production of safe water for children and families. pic.twitter.com/VrBo4qYjIt — UNICEF (@UNICEF) July 30, 2025

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “مؤشر سوء التغذية تعدى سقف المجاعة، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الحاد العالمي الآن 16%”، وقال إن “أكثر من 320 ألف طفل صغير معرض لخطر سوء التغذية الحاد”.

ووصف ما يحدث على الأرض بغزة بأنه “غير إنساني”، وقال إن ما يحتاجه الأطفال من الفئات جميعها وقف إطلاق نار مستدام، ومسار سياسي للمضي قُدما.

وجدد المسؤول الأممي التأكيد على ضرورة إدخال حوالي 500 شاحنة يوميا على الأقل للقطاع عبر الطرق جميعها، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والتجارية.

الشهداء الجوعى

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد.

وقالت في تحديث لعدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، إن ذلك يرفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169 شهيدا، بينهم 93 طفلا.

وأكدت الوزارة، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وجددت الدعوة للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.