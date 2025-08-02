القناة 12 الإسرائيلية تبث مشاهد صادمة لحشود من المجوعين في غزة (فيديو)

عرضت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد صادمة، تُظهر حشوداً هائلة من المدنيين في قطاع غزة وهم يتدافعون في محاولة للحصول على حزم المساعدات الإنسانية وسط ظروف إنسانية متدهورة.

وأظهرت اللقطات آلاف الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، وهم يبحثون في كل مكان عن أي طرود غذائية أومساعدات تسد رمقهم أو تسكت صراخ بطون أطفالهم الخاوية.

وعكست المشاهد عمق الأزمة المعيشية التي يواجهها السكان نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ونقص الغذاء والدواء في إطار حرب التجويع التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو عامين.

وتأتي هذه المشاهد وسط تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية في غزة، والتي أدت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى وفاة 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 مايو/ أيار الماضي بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل المستشفيات ألف و330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8 آلاف و818 جريحا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر النار على منتظري مساعدات، حسب وزارة الصحة.