الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

وصف الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية”، قائلا إنه لم يعد قادرا على منع نفسه من استخدام المصطلح.

وقال غروسمان الذي تُرجمت أعماله إلى لغات عدة خلال مقابلة نُشرت أمس الجمعة في صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية إنه “مضطر الآن للاعتراف بأنها إبادة جماعية”.

“بألم بالغ وقلب محطم”

وقال غروسمان “رفضت لسنوات استخدام هذا المصطلح.. لكن الآن لم أعد أستطيع منع نفسي من استخدامه، بعد ما قرأته في الصحف والصور التي رأيتها، فضلا عن حديثي مع أشخاص كانوا هناك”.

وأضاف غروسمان الذي تُرجمت أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية “بألم بالغ وقلب محطم، أضطر الآن للاعتراف بما يحدث أمام عيني. إبادة جماعية”.

وأكد تمسّكه “بشدة” بحل الدولتين، وذلك لأنه بالدرجة الأولى “لا يرى بديلا” عنه، مشيدا في هذا السياق بعزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول.

وقال “اعتبر ذلك فكرة جيدة، ولا أفهم رد الفعل الهستيري الذي قوبل به في إسرائيل”.

وأضاف من الواضح أنه “يجب وضع شروط محددة: لا أسلحة، وضمان أن تشهد الدولة الفلسطينية انتخابات شفافة يُستبعد منها أي طرف يفكر في استخدام العنف ضد إسرائيل”، على حد قوله.

أشدّ منتقدي إسرائيل

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن غروسمان، أحد أشهر الكُتّاب الإسرائيليين في الخارج، لطالما كان من أشدّ منتقدي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وفي المقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) أكد غروسمان أنه يعدّ “احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة بعد حرب الأيام الستة نقطة تحول رئيسة في تاريخ البلاد”.

وقال: “أنا مقتنع تماما بأن لعنة إسرائيل بدأت باحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967.. ربما سئم الناس من سماع ذلك، لكن هذا هو الوضع”.