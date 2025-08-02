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بتمويل قطري.. بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا (شاهد)

يأتي المشروع بتمويل من دولة قطر، ضمن مساعٍ لتحسين البنية التحتية للطاقة في سوريا
يأتي المشروع بتمويل من دولة قطر ضمن مساعٍ لتحسين البنية التحتية للطاقة في سوريا (رويترز)
سيد توكل
2/8/2025-|آخر تحديث: 05:46 PM (توقيت مكة)

بدأ ضخ الغاز الأذربيجاني، اليوم السبت، عبر مدينة كليس التركية باتجاه محطة حرجلة في منطقة حور بريف حلب الشمالي بسوريا، في خطوة تهدف إلى دعم إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة.

ويأتي المشروع بتمويل من دولة قطر، ضمن مساعٍ لتحسين البنية التحتية للطاقة وتوفير الكهرباء للمناطق الشمالية من سوريا، التي تعاني نقصا حادا في إمدادات الطاقة منذ سنوات بسبب الحرب.

ومن المقرر استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء في محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حلب، وتحويله إلى نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء.

زيادة إمدادات الكهرباء اليومية

وسيضاعف هذا تقريبا كمية الكهرباء المُولَّدة حاليا في سوريا، ويزيد إمدادات الكهرباء اليومية في البلاد، التي تستغرق حاليا 3-4 ساعات، إلى 10 ساعات.

وفي 12 يوليو/تموز المنقضي، وقّعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية “سوكار” (حكومية) لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو.

وعقب التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة إكس “ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا، وتم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن”.

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا واقعا هشا جراء تدمير معظم محطات توليد الطاقة خلال الحرب التي شهدتها سوريا طوال 14 عاما.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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