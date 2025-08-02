تحقيق يكشف أسباب تحطم طائرتين قرب البيت الأبيض

كشف تحقيق أمريكي عن أسباب اصطدام بين مروحية عسكرية أمريكية وطائرة ركاب فوق العاصمة الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن مصرع 67 شخصا.

وعقد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأمريكية المكلفة التحقيق في الحوادث الكبرى، جلسات استماع من الأربعاء إلى الجمعة، شملت استجوابات دقيقة لخبراء وجهات تنظيمية ومراقبي الحركة الجوية.

وبعد فحص البيانات المسجلة للمروحية، أبلغ المجلس الوطني لسلامة النقل عن وجود تضارب في قراءات ارتفاع المروحية، ونتيجة ذلك أُجريت اختبارات على 3 مروحيات من نفس الطراز “سيكورسكي بلاك هوك ليما” تابعة لنفس الكتيبة.

وأظهرت النتائج التي كشف عنها هذا الأسبوع وجود اختلاف بين الارتفاع الذي أشار جهاز قياس الارتفاع بالرادار وجهاز قياس الارتفاع البارومتري على متن الطائرة.

عاجل | سي بي إس نيوز عن الشرطة الأمريكية: انتشال 18 جثة من نهر بوتوماك في واشنطن بعد اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار ريغان#الجزيرة_مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/wd53APZvMg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2025

لم ينج أحد من الحادث

ولم ينج أحد من حادث التصادم الجوي الذي وقع في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي بين مروحية عسكرية من طراز “سيكورسكي بلاك هوك” وطائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان ايرلاينز.

وكانت طائرة الركاب القادمة من (ويتشيتا) بولاية كنساس على وشك الهبوط في مطار ريغان الوطني، على بعد كيلومترات معدودة من البيت الأبيض، عندما اصطدمت بها مروحية في رحلة تدريبية.

Tonight, we received devastating news of what can only be described as nothing short of a nightmare. A plane, traveling to the Nation's capital from Wichita, KS carrying roughly 60 passengers collided with a Military helicopter. My prayer is that God wraps his arms around each… — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) January 30, 2025

إجراء المزيد من التحقيقات

وأشارت المحققة (ماري مولر) إلى أن جهازي قياس الارتفاع “أظهرا اختلافات تراوح بين 80 و130 قدما (24 إلى 40 مترا) أثناء الطيران” رغم أن الفروقات كانت في حدود 20 إلى 55 قدما في بيئة اختبار متحكم بها.

وقالت ماري مولر “بمجرد أن بدأت دوارات المروحية بالدوران وإنتاج قوة الرفع والدفع، انخفضت قراءات جهاز قياس الارتفاع بشكل ملحوظ وظلت منخفضة طوال الرحلات”.

ووصفت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي هذا التضارب في قياس الارتفاع بأنه كبير، داعية إلى إجراء المزيد من التحقيقات.

“سياسات التوظيف.. هي السبب”

وأعربت جينيفر هومندي عن قلقها من “احتمال أن يكون ما رآه الطاقم مختلفا تماما عن الارتفاع الحقيقي” للطائرة، وقالت إن “اختلاف 100 قدم يعد كبيرا” في هذه الحالة.

وسارع الرئيس دونالد ترامب عند وقوع الحادث إلى تحميل المسؤولية لسياسات التوظيف القائمة على التنوع، رغم عدم ظهور أي دليل على ذلك.

ويعد هذا الاصطدام أول حادث طيران كبير في الولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما لقي 49 شخصا مصرعهم في سقوط طائرة تابعة لشركة طيران كولغان الأمريكية بالقرب من منطقة في نيويورك.