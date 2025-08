تحقيق يكشف أسباب تحطم طائرتين قرب البيت الأبيض

كشف تحقيق أمريكي عن أسباب اصطدام بين مروحية عسكرية أمريكية وطائرة ركاب فوق العاصمة الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن مصرع 67 شخصا.

وعقد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأمريكية المكلفة التحقيق في الحوادث الكبرى، جلسات استماع من الأربعاء إلى الجمعة، شملت استجوابات دقيقة لخبراء وجهات تنظيمية ومراقبي الحركة الجوية.

وبعد فحص البيانات المسجلة للمروحية، أبلغ المجلس الوطني لسلامة النقل عن وجود تضارب في قراءات ارتفاع المروحية، ونتيجة ذلك أُجريت اختبارات على 3 مروحيات من نفس الطراز “سيكورسكي بلاك هوك ليما” تابعة لنفس الكتيبة.

وأظهرت النتائج التي كشف عنها هذا الأسبوع وجود اختلاف بين الارتفاع الذي أشار جهاز قياس الارتفاع بالرادار وجهاز قياس الارتفاع البارومتري على متن الطائرة.

ولم ينج أحد من حادث التصادم الجوي الذي وقع في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي بين مروحية عسكرية من طراز “سيكورسكي بلاك هوك” وطائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان ايرلاينز.

وكانت طائرة الركاب القادمة من (ويتشيتا) بولاية كنساس على وشك الهبوط في مطار ريغان الوطني، على بعد كيلومترات معدودة من البيت الأبيض، عندما اصطدمت بها مروحية في رحلة تدريبية.

Tonight, we received devastating news of what can only be described as nothing short of a nightmare. A plane, traveling to the Nation's capital from Wichita, KS carrying roughly 60 passengers collided with a Military helicopter. My prayer is that God wraps his arms around each…

— Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) January 30, 2025