ترامب: رئيس الاحتياطي الفيدرالي “غبي ومتأخر” لكنه سيبقى حتى نهاية ولايته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيبقى في منصبه على الأرجح حتى نهاية ولايته بعد عدة أشهر، رغم انتقاداته الشديدة له، وذلك “تجنبًا لحدوث اضطراب في الأسواق المالية”.

وفي مقابلة مع قناة “نيوز ماكس” الأمريكية، وصف ترامب باول بأنه “متأخر جدًا، غبي جدًا، وسياسي أكثر مما ينبغي”، مؤكدًا أنه كان سيقيله فورًا “لولا تحذير مستشاريه من تأثير ذلك على الأسواق”.

وأضاف ترامب: “رغم أسعار الفائدة المرتفعة، لدينا اقتصاد قوي. الناس لا يدركون كم نحن على الطريق الصحيح”، مشيرًا إلى أنه كان يطالب مجلس الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، إلا أن باول رفض ذلك، وثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة هذا الأسبوع.

وقال ترامب إن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته الثانية، رغم سياسات باول التي وصفها بأنها “تُعرقل التقدم”.

ترامب: غواصتان نوويتان قرب روسيا ردًا على تهديدات ميدفيديف النووية

وفي ما يتعلق بالتصعيد مع روسيا، كشف ترامب أنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى مواقع قريبة من روسيا، ردًا على تصريحات “استفزازية” للرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، تحدث فيها عن “الخيار النووي”.

وقال ترامب: “ميدفيديف، وهو الآن مسؤول في مجلس الأمن القومي الروسي، قال أمورًا خطيرة تتعلق بالسلاح النووي. وعندما تُذكر كلمة نووي، أقول لنفسي: علينا أن نكون حذرين — إنها التهديد الأقصى. لذا أرسلت غواصتين نوويتين إلى المنطقة، فقط لأتأكد أن كلماته تبقى كلمات فقط”.

وأضاف: “الغواصتان الآن أقرب إلى روسيا”.

وكان ترامب وميدفيديف قد تبادلا انتقادات لاذعة خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن ترامب مطلع هذا الأسبوع أن روسيا أمامها “10 أيام من اليوم” للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أو مواجهة رسوم جمركية عليها وعلى مستوردي نفطها. وردّ ميدفيديف بتحذير “على ترمب أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات الضربة النووية التي كانت تستخدم في الحقبة السوفيتية كملاذ أخير”.

وفي سياق متصل، وصف ترامب الوضع في أوكرانيا بأنه “فظيع”، كاشفًا أن روسيا فقدت هذا العام فقط 20 ألف جندي، في مقابل 8 آلاف من الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى “خسائر مدنية كبيرة بسبب القصف المستمر”.

وجدد تحميل الرئيس جو بايدن مسؤولية اندلاع الحرب، قائلاً: “هذه ليست حربنا، هذه حرب بايدن. لم تحدث طوال أربع سنوات من ولايتي”.

كما عبّر عن إحباطه من سلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “تحدثت مع بوتين مرات عدة، وشعرت أننا توصلنا إلى اتفاق ثلاث مرات، ثم أعود للبيت لأرى القنابل تُسقط على كييف. إنه أمر محبط. أردت إطفاء هذا الحريق، وهذا هو اللهيب الوحيد المتبقي”.

وحذر ترامب من أن المهلة التي منحها لبوتين للتوصل إلى اتفاق تنتهي الأسبوع المقبل، ملوّحًا بفرض عقوبات جديدة: “سنفرض عقوبات، وهو يعرف أنني جاد. أنا فقط أريد أن يتوقف الناس عن الموت”.