جمعة دامية في غزة.. 106 شهداء جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 106 جراء الاستهدافات الإسرائيلية وعمليات الانتشال منذ فجر الجمعة.

وفي مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، تم تسجيل وصول 11 شهيدا وأكثر من 50 مصابا عقب استهداف مدنيين تجمعوا في منطقة النابلسي جنوب غربي المدينة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات.

كما استشهد 18 فلسطينيا بقصف استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث وصلت جثث الضحايا إلى المستشفيات.

كما قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين وأصاب آخرين في قصف استهدف أفراد تأمين شاحنات المساعدات الشحيحة التي تصل إلى القطاع، وذلك في منطقة الكرامة شمال غربي القطاع.

وفي مخيم جباليا المدمر، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الفالوجا (غرب).

أما في وسط القطاع، فاستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيَّرة إسرائيلية مركبة مدنية وسط مدينة دير البلح.

شهداء المجاعة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 162 شهيدا بينهم 92 طفلا.

وأكدت الوزارة تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب استمرار الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وجددت دعوتها المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية إلى التدخل الفوري.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسعة على يد الجيش الإسرائيلي بدعم أمريكي، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأسفرت هذه الإبادة عن نحو 208 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، وسط تفاقم المجاعة وسقوط المزيد من الضحايا.