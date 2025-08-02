حماس ترد على تصريحات ويتكوف بشأن نزع سلاح المقاومة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشكل قاطع، ما نُقل عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن إبداء الحركة استعدادها لنزع سلاحها، مؤكدة أن سلاح المقاومة “استحقاق وطني وقانوني” مرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن استعداد حماس للتخلي عن سلاحها، نقلا عن المبعوث الأمريكي “عار عن الصحة”، مشددة على أن سلاح المقاومة وُجد للدفاع عن الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، وأنه لا يمكن التخلي عنه إلا بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية.

استحقاق وطني وقانوني

وأضافت الحركة “نؤكد مجددا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية”.

وشددت حماس على أن نزع السلاح لا يمكن أن يُطرح إلا في سياق تحقيق الحقوق الفلسطينية كاملة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.

وختمت حماس بيانها بتأكيد أن “المقاومة بجميع أشكالها هي حق مشروع في مواجهة الاحتلال والعدوان، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تفرّط في تضحياته أو حقوقه التاريخية”

صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى

يأتي هذا البيان في أعقاب تصريحات منسوبة إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قال فيها إنه أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بالعمل على “صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى” من قطاع غزة، وزعم “استعداد حماس لنزع سلاحها”.

حماس مستعدة لنزع سلاحها

وفي السياق، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن ويتكوف قال لعائلات الأسرى إن “الحل الوحيد للإفراج عن المختطفين هو صفقة شاملة. الكل أو لا شيء”، على حد تعبيره.

وزعم أن حركة حماس “مستعدة لنزع سلاحها، لكن علينا التأكد من أنهم يفعلون ذلك فعلا”.

وادعى ويتكوف أن عددا من الحكومات العربية (لم يسمها) تطالب حاليا حماس بنزع سلاحها، زاعما أن ذلك يجعلهم “قريبين جدا من حل يمكن أن ينهي الحرب”.

وتابع ويتكوف لعائلات الأسرى “إذا فقدتم الثقة بحكومة إسرائيل، وأنا أفهم أن لديكم أسبابا وجيهة لذلك، فإن دونالد ترامب في صفكم”، بحسب هآرتس.

لا يوجد تجويع

وقال المبعوث الأمريكي “لن يكون لدى حماس أسباب لرفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات. إنهم يتحدثون عن تجويع، لكن لا يوجد تجويع”، على حد زعمه.

وتابع “الخطة ليست لتوسيع الحرب، بل لإنهائها. نعتقد أنه يجب تغيير نهج المفاوضات إلى: الكل أو لا شيء”.

ومضى ويتكوف قائلا “الحكومة الإسرائيلية تواجه الآن قرارات صعبة، بعضها سري للغاية. لا يمكنني مشاركتكم التفاصيل، لكننا متفائلون”.

كما أفادت عائلات الأسرى بأن ويتكوف أوضح أن زيارته للمنطقة “تهدف إلى تقييم الوضع الإنساني في غزة، وليس لوجود تقدم في صفقة للإفراج عن المختطفين”.