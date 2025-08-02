حماس: هذا هو هدف زيارة ويتكوف إلى غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية” لا تعدو كونها “مسرحية مُعدَّة مسبقا”، تهدف إلى تضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه غطاء سياسيا لإدارة سياسة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العُزل في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، السبت، أن تصريحات ويتكوف “المضللة” بالتوازي مع بث صور دعائية حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات “تكذّبها حقائق الميدان”.

وأشارت إلى استشهاد أكثر من 1300 من المواطنين الذين وصفتهم بـ”المجوَّعين الأبرياء” برصاص جيش الاحتلال وموظفي “مؤسسة غزة” التي وصفتها بـ”اللا إنسانية”، معتبرة أنها أنشئت لاستكمال “فصول القتل والإبادة”.

وأكدت حماس أن الإدارة الأمريكية “شريك كامل في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تقع على مرأى ومسمع العالم”، داعية واشنطن إلى “تحمُّل مسؤوليتها التاريخية برفع الغطاء عن جريمة العصر في غزة”، والمضي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يؤدي إلى “وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال ورفع الحصار الظالم عن شعبنا”، بدلا من التماهي مع سياسات الاحتلال وانتهاكاته.

وختمت الحركة بأن “الانحياز الأمريكي للسياسات الإسرائيلية لا يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية واستدامة الصراع في فلسطين والمنطقة”.

وزار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، صباح الجمعة، مركزا لتوزيع المساعدات الغذائية يتبع لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال ويتكوف إن الهدف من زيارته لقطاع غزة “نقل صورة واضحة إلى الرئيس دونالد ترامب عن الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى المساعدة في “بلورة خطة لتأمين الغذاء والمساعدات الطبية للسكان”.

وتأتي زيارة ويتكوف وسط تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية في غزة، التي أدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الأربعاء إلى استشهاد 154 فلسطينيا بينهم 89 طفلا، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 مايو/أيار الماضي بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية، وصل إلى المستشفيات ألف و330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8 آلاف و818 جريحا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر النار على منتظري مساعدات، حسب وزارة الصحة.