صحة غزة: المستشفيات تغرق في بحر الإصابات وأعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية

جددت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إطلاق نداء عاجل إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية، داعية إلى التحرك الفوري وتوفير الدعم الفعال لمساندة النظام الصحي المنهار في القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المستشفيات باتت عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من المصابين والمرضى، حيث “تغرق في بحر الإصابات” الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر.

وأشار البيان إلى أن نسب إشغال الأسرّة في المستشفيات الرئيسة بلغت مستويات غير مسبوقة، إذ وصلت إلى 240% في مستشفى الشفاء، و210% في مستشفى الرنتيسي، و180% في مستشفى ناصر، بينما سجل المستشفى الأهلي العربي نسبة إشغال صادمة بلغت 300%.

وأكدت الوزارة أن المستشفيات لجأت إلى فرش الممرات والأرضيات بالبطانيات والأفرشة الطبية لاستيعاب تدفق الجرحى والمرضى، في ظل نفاد الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية وشح الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية، مما يهدد حياة الآلاف من الجرحى والمرضى، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن ومرضى السرطان والفشل الكلوي.

وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، والتحرك الفوري لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي في غزة، عبر فتح المعابر لإدخال الإمدادات الطبية والوفود الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لنقل الحالات الحرجة.