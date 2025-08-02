عائلات الأسرى: شروط إسرائيل غير واقعية (فيديو)

شنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر نظمته، اليوم السبت، في “ساحة المختطفين” وسط تل أبيب، محذرة من أن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية يعني “الحكم بالإعدام” على أبنائها المحتجزين لدى حركة حماس.

وخلال كلماتهم، قال ذوو الأسرى إن الحكومة الحالية “تخدع الجمهور” وتتلاعب بمصير أبنائهم، مؤكدين أن “من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه أن يبرم صفقة شاملة” تضمن إعادة جميع الأسرى.

وأضافوا أن استمرار العمليات العسكرية الشاملة في قطاع غزة “يهدد حياة الأسرى”، و”يمنع أي فرصة لإنجاز صفقة تبادل”، واصفين شروط إسرائيل الحالية في التفاوض بشأن إبرام صفقة تبادل بأنها “غير واقعية”، ولا تراعي الوضع الإنساني الحرج للأسرى داخل غزة.

وصرَّح أحد الآباء قائلا “لم يتبق من أبنائنا في غزة إلا العظام، وابني يعيش محرقة جديدة برعاية حكومة نتنياهو”، مؤكدا أن ترك الأسرى في يد حماس هو تخل فاضح عن المسؤولية الوطنية.

وحذر المتحدثون من أن “الشعب الإسرائيلي سيحاسب كل من تسبب في استمرار هذا الجحيم”، داعين إلى تصعيد الضغط الشعبي على الحكومة لإجبارها على اتخاذ قرارات حاسمة، وإبرام صفقة تبادل فورية.

وشددوا على أن “إسرائيل لا يمكن أن تبقى وطنا لليهود وهي تتخلى عن اليهود”، في إشارة إلى ما وصفوه بخذلان حكومي للأسرى وأسرهم.

واختتم المؤتمر بنداءات من عائلات المختطفين إلى الشعب الإسرائيلي لمواصلة الضغط والمشاركة في الحراك الاحتجاجي، لمنع الحكومة من “تدمير الوطن” والتفريط بما تبقى من أبنائهم الأحياء.