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القيادي في حماس غازي حمد: هذا ما تعنيه الصفقات الجزئية.. ولن نسلّم ولا حتى طلقة فارغة (فيديو)

الدكتور غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس
مدة الفيديو 19 دقيقة 58 ثانية 19:58
2/8/2025-|آخر تحديث: 11:44 PM (توقيت مكة)

قال غازي حمد، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن موقف الحركة واضح تجاه سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على أن الصفقة الشاملة هي الخيار الوحيد القادر على وقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وحذر حمد من خطورة اللجوء إلى الصفقات الجزئية، موضحا أنها تمنح الاحتلال فرصة لإعادة شن الحرب واستمرار معاناة الفلسطينيين.

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وأضاف حمد أن تقارير المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخيرة خالفت الحقائق التي وثقتها المؤسسات الدولية بشأن سياسة التجويع المتعمد التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوسطاء رأوا رد الحركة على المقترحات الأخيرة إيجابيا، لكن الوفد الإسرائيلي انسحب فجأة من المفاوضات.

“متمسكون بالسلاح”

وأكد القيادي في حماس أن هناك إجماعا وطنيا على التمسك بسلاح المقاومة، معتبرا إياه جوهر القضية الفلسطينية، وشدد بقوله “متمسكون بسلاحنا، ولن نسلّم ولا حتى طلقة فارغة، وسلاح المقاومة شأن وطني فلسطيني سيبقى بأيدينا طالما بقي الاحتلال”.

وأضاف أن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية يُعَد إحدى ثمار صمود الشعب الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأثبت أن هزيمة إسرائيل ليست مستحيلة، وأن سلاح المقاومة هو عنوان الكرامة الفلسطينية.

انتقادات لعباس

وانتقد غازي حمد تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، واصفا إياها بأنها معيبة ولا تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وحصارها سياسيا ودبلوماسيا، مؤكدا أن وجود إسرائيل يشكل خطرا على جميع الدول العربية، وأن غزة لا ينبغي أن تواجه المعركة وحدها.

واختتم حمد تصريحاته بالتعبير عن شعور الحركة بالخذلان من ردود الفعل الشعبية العربية والإسلامية، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماس لا تخشى سياسة الاغتيالات الإسرائيلية سواء داخل غزة أو خارجها.

المصدر: الجزيرة مباشر

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