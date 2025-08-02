القيادي في حماس غازي حمد: هذا ما تعنيه الصفقات الجزئية.. ولن نسلّم ولا حتى طلقة فارغة (فيديو)

قال غازي حمد، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن موقف الحركة واضح تجاه سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على أن الصفقة الشاملة هي الخيار الوحيد القادر على وقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وحذر حمد من خطورة اللجوء إلى الصفقات الجزئية، موضحا أنها تمنح الاحتلال فرصة لإعادة شن الحرب واستمرار معاناة الفلسطينيين.

وأضاف حمد أن تقارير المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخيرة خالفت الحقائق التي وثقتها المؤسسات الدولية بشأن سياسة التجويع المتعمد التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوسطاء رأوا رد الحركة على المقترحات الأخيرة إيجابيا، لكن الوفد الإسرائيلي انسحب فجأة من المفاوضات.

القيادي في حــ ــمــ ــاس غازي حمد للجزيرة مباشر: 📌 ننتظر من أمتنا العربية والإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل وحصارها سياسيا ودبلوماسيا 📌 حديث الرئيس عباس عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح معيب ولا يليق بتضحيات شعبنا#الجزيرة_مباشر #المسائية #غزة pic.twitter.com/0cVhgqkoxd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2025

“متمسكون بالسلاح”

وأكد القيادي في حماس أن هناك إجماعا وطنيا على التمسك بسلاح المقاومة، معتبرا إياه جوهر القضية الفلسطينية، وشدد بقوله “متمسكون بسلاحنا، ولن نسلّم ولا حتى طلقة فارغة، وسلاح المقاومة شأن وطني فلسطيني سيبقى بأيدينا طالما بقي الاحتلال”.

وأضاف أن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية يُعَد إحدى ثمار صمود الشعب الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأثبت أن هزيمة إسرائيل ليست مستحيلة، وأن سلاح المقاومة هو عنوان الكرامة الفلسطينية.

القيادي في حـ ـمـ ـاس غازي حمد للجزيرة مباشر: 📌 نرى أن الصفقة الشاملة هي الحل الأنسب لوقف الحـرب وإنهاء معاناة شعبنا 📌 الصفقات الجزئية تفتح المجال أمام الاحـتـلال لاستئناف الحـرب على شعبنا#الجزيرة_مباشر #المسائية #غزة pic.twitter.com/HnDoHnxw1f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2025

انتقادات لعباس

وانتقد غازي حمد تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، واصفا إياها بأنها معيبة ولا تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وحصارها سياسيا ودبلوماسيا، مؤكدا أن وجود إسرائيل يشكل خطرا على جميع الدول العربية، وأن غزة لا ينبغي أن تواجه المعركة وحدها.

واختتم حمد تصريحاته بالتعبير عن شعور الحركة بالخذلان من ردود الفعل الشعبية العربية والإسلامية، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماس لا تخشى سياسة الاغتيالات الإسرائيلية سواء داخل غزة أو خارجها.