في غزة.. عظام داخل صندوق كرتوني تحكي مأساة الموت والجوع والحصار (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة العثور على جثة متحللة لأحد ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين المنتظرين للمساعدات الغذائية شمالي قطاع غزة، وقد جُمعت بقاياه داخل صندوق كرتوني صغير، من بين صناديق المساعدات التي يجري إلقاؤها جوا في صورة تختزل قسوة الموت والجوع والحصار.

ويُظهر الفيديو، الذي تداوله ناشطون، مشهدا صامتا لكنه مُدو: عظام الشهيد وبعض ملابسه المتآكلة، إلى جانب حذائه الذي بدا شبه سليم، وقد وضعت جميعها بعناية داخل صندوق التُقط من موقع قريب من أحد مراكز توزيع المساعدات شمال مدينة غزة، حيث وقعت سابقا مجازر دامية استهدفت حشود الجائعين.

ويُرجَّح أن الشهيد كان من بين مئات المدنيين الذين قُصفوا أو أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى المواد الغذائية التي تسقط من الجو أو تُوزَّع عبر الشاحنات القليلة التي يسمح الاحتلال بدخولها.

هذا المشهد المروع ليس الأول من نوعه، بل يتكرر بصور مختلفة في غزة، التي باتت تحت وطأة حصار خانق ومجاعة متفاقمة، أجبرت الأهالي على المخاطرة بأرواحهم لأجل كيس من الطحين أو عبوة زيت، في حين يواصل الاحتلال استهدافه لطوابير الانتظار، أو على الطرق المؤدية إلى مناطق الإسقاط الجوي.

وتعيد هذه الصور إلى الأذهان المجازر المتكررة التي وثقتها منظمات دولية ومحلية خلال الأشهر الماضية، حيث قُتل المئات أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، من بينهم أطفال ومُسنون.

وتؤكد منظمات إنسانية أن غزة تمر بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وسط عجز المجتمع الدولي عن كبح جماح آلة الحرب الإسرائيلية، وصمت رسمي عربي ودولي يفاقم من آلام المحاصرين.

في تلك الصور، لا يظهر وجه الشهيد، ولا يُعرف اسمه، لكن حذاءه وملابسه المتآكلة تقول ما لا تقوله الكلمات: هذا جسد جاع، ثم سار على قدميه رغم الخطر، ثم استُهدف، ثم تُرك حتى تحلل، ولم يبق منه سوى عظام في صندوق كرتوني، شاهد على زمن الجوع والنار.