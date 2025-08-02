في مشهد يحبس الأنفاس.. صاعقة برق تلمع فوق فوهة بركان ثائر (فيديو)

شهدت إندونيسيا مشهداً مهيباً مساء أمس الجمعة، إذ أضاءت ومضات البرق سماء المنطقة بالتزامن مع ثوران بركان “ليووتوبي لاكي-لاكي”، الذي قذف عموداً كثيفاً من الرماد البركاني وصل ارتفاعه إلى أكثر من 10 كيلومترات.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطها السكان المحليون مزيجاً مذهلاً من الانفجارات البركانية والبرق الذي اخترق سحب الرماد الكثيفة، في مشهد نادر يعكس القوة الهائلة للبركان.

وحذرت السلطات من الاقتراب من محيط البركان، مطالبة السكان في القرى المجاورة باتخاذ الحيطة والبقاء على مسافة آمنة، تحسباً لحدوث انفجارات جديدة أو تساقط رماد قد يؤثر على الرؤية والصحة.