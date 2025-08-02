مشاهد حصرية توثّق قتل الاحتلال منتظري المساعدات في زيكيم شمال غزة (فيديو)

وثّقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظات سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين تجمعوا في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة أثناء انتظارهم المساعدات يومي الأربعاء والخميس.

وتُظهر المشاهد أعدادا كبيرة من المواطنين وقد تجمعوا على الطريق انتظارا للمساعدات، بينما يظهر بعضهم وهم يجمعون بعض الطحين المتناثر.

كما توثق الصور وجود شهداء ومصابين في الموقع نتيجة إطلاق النار على طالبي المساعدات.

وقال أحد المواطنين إن ما يجري “مصيدة للموت”، مضيفا “نحن نفقد 100 شاب بسبب إطلاق الدبابات الإسرائيلية النار وسائقي الشاحنات المتهورين، ونطالب بأن يتم الدخول عن طريق الأمم المتحدة”.

وأكد أن ما يحدث “مذبحة”، موضحا “الآن هناك إصابات في الرأس والبطن والقدم، فضلا عن الشهداء”. وأضاف “نحن نعاني الويلات. أغيثوا أهل غزة”.

ودعا المواطن إلى إدخال المساعدات بشكل رسمي عبر المعابر والوكالات الدولية، قائلا “لا نريد طائرات، نريد أن تدخل المساعدات بشكل رسمي عن طريق المعابر وعن طريق الوكالات الدولية”.

وطالب مواطن آخر بوقف الحرب، مشددا على معاناة الأسر في غزة، وقال “أنا أب لستة أطفال، لا أستطيع تأمين الغذاء، وأنا مديون”.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.