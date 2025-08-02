كيف يمكن التعامل مع مسألة اعتياد حجم المأساة في غزة؟ (شاهد)

حذر الدكتور رمضان خميس، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة قطر، من خطورة اعتياد مشاهد المأساة في قطاع غزة مع استمرار العدوان والحصار، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية يومية للحفاظ على الحس الإنساني تجاه معاناة الفلسطينيين، على حد قوله.

وقال خميس، في مقابلة مع برنامج “أيام الله” عبر الجزيرة مباشر، إن الإنسان قد يفقد التأثر مع مرور الوقت إذا لم يغيّر من سلوكه ويتخذ إجراءات متجددة، موضحا أن ذلك يشمل “زيادة الدعم المادي والمعنوي، ومضاعفة الجهود كلما اشتد البلاء”.

وأشار إلى أن من كان يقدم دعما ماليا أو ينشر الوعي بقضية غزة بشكل معين، فعليه مضاعفة هذا الجهد في هذه المرحلة، مؤكدا أن الثبات على الموقف الأخلاقي والشرعي يتطلب نشاطا متزايدا يواكب حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

كيف يمكن التعامل مع مسألة اعتياد حجم المأساة في غزة؟#أيام_الله pic.twitter.com/r7hh6cIVeT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2025

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.