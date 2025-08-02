مجازر جديدة تستهدف أفراد تأمين المساعدات ومنتظريها في شمال غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أفراد تأمين تابعون للعشائر، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء استهدافات متفرقة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجمعات مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في مناطق مختلفة شمالي قطاع غزة، وسط تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني.

ووثقت مشاهد مصورة بثتها منصات إعلامية فلسطينية اللحظات الأولى لانتشال جثث الشهداء والجرحى من مواقع القصف، حيث أظهرت أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين الممددين على الأرض وسط حالة من الفوضى والذعر، في مشهد يختزل حجم المعاناة اليومية التي يعيشها السكان تحت الحصار.

استشهاد أفراد تأمين المساعدات

وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 3 من أفراد تأمين المساعدات التابعين للعشائر، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف مباشر من طائرات الاحتلال في منطقة التوام شمال غرب غزة. وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى عيادة الشيخ رضوان ومجمع الشفاء الطبي.

وفي حادثة أخرى، استشهد 19 فلسطينيا على الأقل نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدنيين كانوا بانتظار المساعدات في منطقة زكيم شمال غربي القطاع. وأظهرت مشاهد مروعة عمليات انتشال الجثث من بين الركام، وسط غياب شبه تام لفرق الإنقاذ والإسعاف بسبب انعدام الإمكانات.

وكان 8 أشخاص قد استشهدوا في المكان نفسه جراء استهداف جيش الاحتلال لمنتظري المساعدات في وقت سابق من اليوم.

استهدافات في وادي غزة ومحور نتساريم

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات فقط من استشهاد 6 مدنيين وإصابة آخرين قرب وادي غزة ومحور “نتساريم”، وذلك أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية. كما استشهد صباح اليوم السبت 12 مدنيا بالطريقة ذاتها في موقع قريب من نتساريم.

وتشهد مناطق توزيع المساعدات في غزة استهدافا متكررا من جيش الاحتلال، على الرغم من معرفة سابقة بطبيعتها المدنية، حيث تضم نساء وأطفالا ورجالا يبحثون عن فتات الغذاء في ظل إغلاق جميع المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي، ومنع دخول معظم الإمدادات الطبية والغذائية.

98 شهيدا خلال 24 ساعة

وفي أحدث حصيلة أعلنتها مصادر طبية للجزيرة مباشر اليوم السبت، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 60430 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حين أصيب 148722 شخصا، بينهم آلاف الحالات الخطرة. ولا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وخلال الساعات الـ24 الماضية فقط، وصل إلى مستشفيات القطاع 98 شهيدا و1079 مصابا، بينهم 39 شهيدا و849 مصابا من ضحايا استهدافات المساعدات، ليرتفع بذلك عدد شهداء “لقمة العيش” ممن تم توثيق وصولهم للمستشفيات إلى 1422 شهيدا و10067 مصابا منذ بدء استهداف نقاط توزيع المساعدات في مارس الماضي.