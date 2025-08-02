من محبسه.. الغنوشي يدخل في “إضراب جوع” تضامني لرفع الحصار عن غزة

أعلنت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة، دخوله في “إضراب جوع تضامني” لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، الجمعة، في بيان “نُعلم الرأي العام الوطني والدولي دخوله (الغنوشي) في إضراب جوع تضامني هذه الأيام استجابة لطلب فصائل المقاومة الفلسطينية للضغط من أجل رفع الحصار عن غزة وإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتجويع المسلط على أهل غزة الكرام”.

يُذكر أن محكمة في تونس أصدرت، في يوليو/تموز الماضي، حكما ابتدائيا بالسجن ضد مسؤولين سابقين وسياسيين، بينهم راشد الغنوشي وابنه وصهره ورئيس وزراء أسبق ومديرة سابقة لديوان الرئاسة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التآمر 2”.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 14 سنة على الغنوشي، وسجن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام و3 آخرين، بينهم ابن الغنوشي، 35 سنة في القضية.

وغداة الأحكام، شددت هيئة الدفاع عن الغنوشي على براءة موكلها من التهم الموجهة إليه، وتحدثت عما اعتبرتها مخالفات قانونية شابت المحاكمة.

ويأتي الإعلان عن دخول الغنوشي في إضراب الجوع في وقت يعاني فيه قطاع غزة حصارا فرضه الاحتلال منذ أكثر من 5 أشهر، وتسبب في مجاعة واسعة النطاق وعشرات الوفيات بين الأطفال، ونقصا حادا في الأدوات الطبية وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.