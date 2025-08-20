أمل جديد في معركة “الميلانوما”.. علاج تجريبي قد يغيّر قواعد اللعبة

كشف باحثون في مركز “موفيت” لأبحاث السرطان بالولايات المتحدة عن علاج تجريبي ثلاثي قد يمثل اختراقًا مهمًا لمرضى الميلانوما (سرطان الجلد المتقدم) الذين لا يستجيبون للعلاجات المناعية التقليدية.

وبحسب دراسة نُشرت في دورية (مجلة العلاج المناعي للسرطان)، فإن العلاج الجديد يعتمد على مزيج من ثلاثة أدوية تستهدف مستقبلات مناعية رئيسية هي: PD-1 وLAG-3 وTIM-3، والتي غالبًا ما تستغلها الخلايا السرطانية للتهرب من الجهاز المناعي.

مزيج دوائي يعيد تنشيط المناعة

وأظهرت النتائج أن هذا المزيج ساعد على استعادة وظيفة الجهاز المناعي وأدى في بعض الحالات إلى تراجع كامل للأورام، خصوصًا لدى المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج المناعي التقليدي. كما أظهر تحليل العينات أن استهداف هذه المستقبلات قد يشكل استراتيجية واعدة كعلاج من “الخط الثاني”، دون أن يرفع مستويات السُمية الدوائية.

ويُذكر أن الميلانوما ينشأ في الخلايا الميلانينية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين، وغالبًا ما يظهر في المناطق المعرضة للشمس كالوجه والذراعين والظهر والساقين، ويرتبط بشكل وثيق بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

ورغم أن العلاجات المناعية حسّنت معدلات البقاء على قيد الحياة لعدد من المرضى، فإن شريحة واسعة ما زالت غير مستجيبة لها أو تُصاب بانتكاسة لاحقًا، ما يجعل هذا التطور البحثي بارقة أمل جديدة.

يعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، إذ يظهر نتيجة نمو غير طبيعي في خلايا الجلد، ويمكن أن يصيب أي شخص بغض النظر عن نوع بشرته أو عمره.

ومع ذلك، يُلاحظ ارتفاع معدل الإصابة به لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والأفراد الذين يتعرضون بشكل مفرط لأشعة الشمس دون حماية.

ويعد الكشف المبكر عن سرطان الجلد من العوامل الهامة لنجاح العلاج؛ إذ إن اكتشاف السرطان في مراحله الأولى يزيد من فرص الشفاء.