إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار جنوب سوريا

أصيب 4 جنود من جيش الاحتلال جراء انفجار قنبلة يدوية داخل موقع عسكري في منطقة جبل الشيخ، وتم نقل المصابين جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الانفجار وقع خلال نشاط عملياتي للقوات الإسرائيلية في المنطقة، موضحة أن طواقم طبية عسكرية وصلت على الفور إلى مكان الحادث، قبل أن تخلي المصابين عبر طائرات مروحية إلى مراكز طبية داخل الأراضي المحتلة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن، وفق ما بثته القناة 12، إصابة 4 جنود بجروح طفيفة جراء انفجار “وسيلة قتالية” لم يحدد طبيعتها جنوبي سوريا، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وفي تفاصيل إضافية، ذكرت القناة أن الجنود المصابين ينتمون إلى الكتيبة 299، وكانوا في مهمة لتحديد مواقع أسلحة في محيط جبل الشيخ، حيث عثروا على قنبلة قديمة انفجرت أثناء العملية وأدت إلى إصابتهم.

ونقلت القناة عن مركز “زيف” الطبي في صفد أن الجنود خضعوا لفحوصات وصور أشعة مكثفة، قبل أن يغادروا المستشفى في حالة مستقرة.

ولفتت القناة 12 إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي عن إصابة جنوده داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام السوري السابق.

وتحتل إسرائيل جبل الشيخ، منذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، وتنفّذ حملات بشكل متكرر في الجنوب السوري، القنيطرة ودرعا، في البلدات والقرى المحاذية لمناطق سيطرتها، بحثا عن أسلحة، كما نفّذت حملات اعتقال لمدنيين من السكان.