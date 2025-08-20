الكشف عن لقاء سوري إسرائيلي في باريس بوساطة أمريكية

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وفدا إسرائيليا ضمن مباحثات دبلوماسية تهدف إلى بحث سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة ولا سيما في الجنوب السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن النقاشات، التي جرت بوساطة أمريكية، تركزت على خفض التصعيد ومنع التدخل في الشأن السوري الداخلي، إلى جانب مناقشة آليات مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974 الخاص بفصل القوات.

وتجري هذه النقاشات بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، بحسب الوكالة.

ويأتي لقاء باريس بعد أيام من اجتماع الوزير الشيباني في عمّان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث جرى التوافق على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية (سورية – أردنية – أمريكية) لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والتعاون على إيجاد حل شامل للأزمة السورية.