الناطق باسم الجهاد: الاحتلال يعطل المفاوضات والمقاومة تواصل استنزافه (فيديو)

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، إن الاحتلال “يتبع سياسة التعطيل الممنهج للمفاوضات”، كما حدث في كل المرات السابقة، “التي تعاملت خلالها المقاومة بمرونة مع المفاوضات”.

وأضاف موسى، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن المقاومة عملت دوما على “سحب الذرائع من الاحتلال”، لكنه الآن “يعطل المفاوضات بعد إقراره المرحلة الثانية من عملية عربات غدعون”.

وأوضح أن ما يقوم به الاحتلال الآن في قطاع غزة هو “عملية تطهير عرقي عن طريق تهجير الشعب الفلسطيني”.

“المقاومة تواصل استنزاف الاحتلال”

وشدد موسى على أن “ادعاء الاحتلال أن المقاومة قدمت تنازلات لأنها تعاني من مشكلات في الميدان هو مجرد أكاذيب”، مضيفا أن “المقاومة مستمرة في استنزاف الاحتلال الذي يقوم بتجميع أشلاء جنوده”.

وأكد أن المقاومة بكل فصائلها، بما فيها كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وغيرها، قرارها واضح، وهو “الاستمرار في استنزاف الاحتلال حتى اللحظة الأخيرة التي نعلن فيها التوصل إلى اتفاق”.

الناطق باسم حركة الجهاد: هذه شروط المقاومة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين#المسائية pic.twitter.com/cfnoGyHiLg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2025

وأضاف “نطالب الوسطاء، الذين سعوا بشكل جدي للتوصل إلى اتفاق، بأن يسعوا للضغط على الولايات المتحدة لأن المشكلة لديها، لكي تضغط على الاحتلال للتوصل إلى اتفاق، وإلا سوف يستمر في جرائمه وإبادته لغزة”.

وذكر أنه لو كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستطيع إخراج الأسرى بالقوة “لفعل ذلك خلال سنيتن من الحرب”، مؤكدا أن “الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة لن يخرجوا منها إلا باتفاق ينهي الإبادة والإجرام المستمر ويعيد الحياة عبر إدخال المساعدات”.

“الجانب الأمريكي ينفذ أجندة الاحتلال”

وأوضح موسى أن الجانب الأمريكي “ينفّذ أجندة الاحتلال خلال المفاوضات، كما أن الاحتلال ينفّذ أجندة الأمريكي، وهم متفقون على كل النقاط”.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سبق أن أشاد برد حركة (حماس) على مقترح قدمه من قبل، وعاد بعد ساعات ليهاجم (حماس) وينتقدها نتيجة ضغوط الاحتلال.

وتابع قائلا “واشنطن تتحمل المسؤولية عن استمرار الحرب وهي شريكة في المجازر التي ترتكب يوميا في قطاع غزة، ولا يمكن اعتبار الولايات المتحدة وسيطا نزيها”.

“لم يصلنا أي رد من تل أبيب أو واشنطن”

وعن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، قال موسى “لم يصلنا أي رد من تل أبيب أو واشنطن على الاتفاق الجديد الذي طرحه الوسطاء”.

غير أن كل ما يصدر عن نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاس، “يؤكد أنهم يريدون اجترار الحرب”، وفق موسى.

وذكر أن “المقاومة حاضرة في الميدان وسترغم الاحتلال على القبول باتفاق وقف إطلاق النار”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 62 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 156 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ومجاعة واسعة أودت بحياة الكثير الأطفال.