بعد انفصال الرأس عن الرقبة.. جراحة استثنائية تعيد رجلا إلى الحياة (شاهد)

تمكن أطباء صينيون من إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة عنفية حادة ونادرة، وُصفت طبيا بانفصال الرأس عن الرقبة، فيما اعتبره طاقم المستشفى “اختراقا طبيا منقذا للحياة”.

وقال تشن هواجيانغ، مدير قسم جراحة العمود الفقري العنقي بمستشفى شنغهاي تشانغتشنغ، الذي يمتلك خبرة سريرية تقارب 30 عاما، إن هذه أول حالة يشهد فيها إصابة بهذا الحجم من الدمار في مسيرته المهنية.

Çin’de Robotik Kol Çarpması Sonrası Baş-Gövde Ayrılması Vakası Başarıyla Tedavi Edildi Şanghay Changzheng Hastanesi’nden Chen Huajiang liderliğindeki uzman ekip, boynuna robotik kol çarpan bir hastayı başarılı bir ameliyatla kurtardı. Hasta, bir robotik kolun çarpması sonucu… pic.twitter.com/cCCauzrg8Q — Asya Portalı (@asyaportali) August 20, 2025

سبب الإصابة

وأصيب المريض بإصابة حرجة عندما تسببت ذراع روبوتية في كسر عنقي شديد أدى إلى شلل رباعي وتوقف قلبه، وقد أجرى له الأطباء عملية إنعاش قلبي عاجلة لإعادة العلامات الحيوية.

وأظهرت الفحوص الطبية انزلاقا شديدا للفقرات العنقية، وتضرر الحبل الشوكي، وانسداد الشرايين الفقرية، مع انخفاض متكرر لضغط الدم استدعى استخدام أدوية بجرعات عالية للحفاظ على الدورة الدموية.

وأضاف تشن أن مراجعتهم للأدبيات الطبية على الصعيدين المحلي والدولي لم تسجل أي حالة مشابهة بهذا المستوى من الخطورة نجا المريض بعدها.

Chen and his team were facing an extremely serious case of cervical spine fracture and separation, that the doctors were surprised that the patient was alive at all. The patient suffered mechanical trauma on the neck, was paralyzed, and was only barely alive after intense CPR. pic.twitter.com/1UDfE1uVLR — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 18, 2025

خطة جراحية دقيقة

وباشرت فرق متعددة التخصصات، تضم 3 من الحاصلين على جائزة شنغهاي رينكسين للأطباء ومتخصصين في طب الطوارئ والتخدير، وضع خطة جراحية دقيقة للتعامل مع الأخطار المحتملة مثل النزيف الشديد وانهيار الدورة الدموية والعدوى.

وخلال عملية استمرت 3 ساعات، أزال الفريق ورما دمويا هائلا، وعالج انزلاق الفقرات، واستخدم مزيجا من الصفائح التقليدية والمساعدة لتثبيت العمود الفقري، في تقنية طُبقت لأول مرة.

وأفاد المستشفى بأن المريض استعاد وعيه بسرعة، واستقرت علاماته الحيوية، وبدأ مرحلة التأهيل، وأصبح قادرا على الجلوس بمساعدة.

وأكد تشن أن المستشفى سيواصل تطوير تقنيات جراحة العمود الفقري العنقي، بهدف تقديم العلاج للمرضى الأكثر تعرضا للخطر.