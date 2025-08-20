الأخبار|الصين

بعد انفصال الرأس عن الرقبة.. جراحة استثنائية تعيد رجلا إلى الحياة (شاهد)

إنجاز طبي نادر

أظهرت الفحوصات الطبية انزلاقا شديدا للفقرات العنقية لدى المصاب (وسائل التواصل)
أظهرت الفحوصات الطبية انزلاقا شديدا للفقرات العنقية لدى المصاب (وسائل التواصل)
سيد توكل
20/8/2025-|آخر تحديث: 04:54 PM (توقيت مكة)

تمكن أطباء صينيون من إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة عنفية حادة ونادرة، وُصفت طبيا بانفصال الرأس عن الرقبة، فيما اعتبره طاقم المستشفى “اختراقا طبيا منقذا للحياة”.

وقال تشن هواجيانغ، مدير قسم جراحة العمود الفقري العنقي بمستشفى شنغهاي تشانغتشنغ، الذي يمتلك خبرة سريرية تقارب 30 عاما، إن هذه أول حالة يشهد فيها إصابة بهذا الحجم من الدمار في مسيرته المهنية.

سبب الإصابة

وأصيب المريض بإصابة حرجة عندما تسببت ذراع روبوتية في كسر عنقي شديد أدى إلى شلل رباعي وتوقف قلبه، وقد أجرى له الأطباء عملية إنعاش قلبي عاجلة لإعادة العلامات الحيوية.

وأظهرت الفحوص الطبية انزلاقا شديدا للفقرات العنقية، وتضرر الحبل الشوكي، وانسداد الشرايين الفقرية، مع انخفاض متكرر لضغط الدم استدعى استخدام أدوية بجرعات عالية للحفاظ على الدورة الدموية.

وأضاف تشن أن مراجعتهم للأدبيات الطبية على الصعيدين المحلي والدولي لم تسجل أي حالة مشابهة بهذا المستوى من الخطورة نجا المريض بعدها.

خطة جراحية دقيقة

وباشرت فرق متعددة التخصصات، تضم 3 من الحاصلين على جائزة شنغهاي رينكسين للأطباء ومتخصصين في طب الطوارئ والتخدير، وضع خطة جراحية دقيقة للتعامل مع الأخطار المحتملة مثل النزيف الشديد وانهيار الدورة الدموية والعدوى.

وخلال عملية استمرت 3 ساعات، أزال الفريق ورما دمويا هائلا، وعالج انزلاق الفقرات، واستخدم مزيجا من الصفائح التقليدية والمساعدة لتثبيت العمود الفقري، في تقنية طُبقت لأول مرة.

وأفاد المستشفى بأن المريض استعاد وعيه بسرعة، واستقرت علاماته الحيوية، وبدأ مرحلة التأهيل، وأصبح قادرا على الجلوس بمساعدة.

وأكد تشن أن المستشفى سيواصل تطوير تقنيات جراحة العمود الفقري العنقي، بهدف تقديم العلاج للمرضى الأكثر تعرضا للخطر.

المصدر: الجزيرة مباشر + شينخوا

