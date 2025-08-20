بن غفير يستخدم صور دمار غزة لترهيب الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل (فيديو)

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قام بزيارة أحد السجون الإسرائيلية، التي “وضعت على جدرانها صورا كبيرة للدمار في غزة لكي يراها السجناء الفلسطينيون”، وأشاد بما تقوم به.

وظهر الوزير اليميني المتطرف في مقطع “فيديو”، عقب زيارته للسجن الإسرائيلي، وهو يشير إلى صور الدمار في غزة قائلا إن “هذا ما يضطر السجناء لمشاهدة في الصباح حين يتوجهون لساعة الاستراحة، ويبدو أن أحدهم تعرف على منزله”، مضيفا أن “هذا ما يجب أن يحدث”.

من داخل السجون الإسرائيلية.. بن غفير يستخدم صور الدمار في غزة كأداة ترهيب للأسرى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/76uQvdKvT9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2025

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن “الفيديو” الذي تم بثه على موقع “تلغرام” يظهر تحته عبارة تقول “وضعت مصلحة السجون الإسرائيلية صور غزة المدمرة في أجنحة الإرهابيين حتى يفهموا أنه لا يجب العبث مع شعب إسرائيل”.

تهديد مروان البرغوثي

يأتي نشر مقطع “الفيديو” الذي يشيد فيه بن غفير بوضع صور الدمار في غزة أمام أعين الأسرى الفلسطينيين بعد أيام من قيام الوزير المتطرف بدخول زنزانة الأسير الفلسطيني البارز والقيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، وتهديده.

وظهر بن غفير في مقطع “فيديو” وهو يهدد البرغوثي قائلا “لن تنتصر.. كل من يعبث مع الأمة الإسرائيلية، وكل من يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نقضي عليه. يجب أن تعرف أن هذا حدث عبر التاريخ”.

وأوضح قسام البرغوثي، نجل مروان البرغوثي، للجزيرة مباشر أن إسرائيل تنظر إلى والده بوصفه رمزا للنضال الفلسطيني، ولذلك تحاول النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني عبر هذه المشاهد.

وأكد قسام البرغوثي أن أسرته تخشى على حياة والده، بعد زيارة وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف له في السجن.