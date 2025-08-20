بيان عربي أمريكي مشترك حول الأزمة الإنسانية في السودان.. تعرف على أهم ما جاء فيه
عبّر بيان أمريكي عربي أممي مشترك عن “الصدمة” إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني في السودان و تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومجاعة.
وأعرب البيان، الذي نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها، اليوم الأربعاء، عن القلق تجاه مجموعة واسعة من العوائق التي تؤخر أو تعيق الاستجابة في المناطق الرئيسية في السودان.
وتشمل الدول والمنظمات الموقّعة على البيان: الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
“المدنيون يدفعون الثمن”
وأوضح البيان أن “المدنيين يواصلون دفع الثمن الأعلى للحرب في السودان”.
واضاف أنه “مع تدهور الوضع في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أطراف النزاع لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها”.
ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي“.
وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وأزمة إنسانية طاحنة، وفق الأمم المتحدة.
مطالب من الأطراف المتصارعة
وطالب البيان الأطراف المتصارعة في السودان بخطوات محددة لمواجهة الكارثة الإنسانية في السودان، وتتضمن ما يلي:
- رفع القيود البيروقراطية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
- الالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك معبر “أدري” واستخدام ممرات داخلية إلى دارفور وكردفان، إضافةً إلى معابر من جنوب السودان.
- ضمان قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على تقديم المساعدة بأمان في جميع أنحاء السودان لجميع المدنيين المحتاجين، ودون خوف من الانتقام.
- تمكين المدنيين من الوصول الآمن إلى المساعدات والخدمات.
- السماح بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الحادة، ومن بينها دارفور ومنطقة كردفان.
- استعادة خدمات الاتصالات في جميع مناطق السودان.
- ضمان حماية البنية التحتية الحيوية، وخاصة البنية التحتية للطاقة والمياه والصحة.