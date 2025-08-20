بيان عربي أمريكي مشترك حول الأزمة الإنسانية في السودان.. تعرف على أهم ما جاء فيه

عبّر بيان أمريكي عربي أممي مشترك عن “الصدمة” إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني في السودان و تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومجاعة.

وأعرب البيان، الذي نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها، اليوم الأربعاء، عن القلق تجاه مجموعة واسعة من العوائق التي تؤخر أو تعيق الاستجابة في المناطق الرئيسية في السودان.

وتشمل الدول والمنظمات الموقّعة على البيان: الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

“المدنيون يدفعون الثمن”

وأوضح البيان أن “المدنيين يواصلون دفع الثمن الأعلى للحرب في السودان”.

واضاف أنه “مع تدهور الوضع في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أطراف النزاع لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها”.

ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي“.

وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وأزمة إنسانية طاحنة، وفق الأمم المتحدة.

مطالب من الأطراف المتصارعة

وطالب البيان الأطراف المتصارعة في السودان بخطوات محددة لمواجهة الكارثة الإنسانية في السودان، وتتضمن ما يلي: