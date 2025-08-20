مصرع 76 على الأقل في حادث تصادم مروع لشاحنة وحافلة تقل مهاجرين أفغان

لقي 76 شخصا على الأقل مصرعهم مساء الثلاثاء في ولاية هرات بغرب أفغانستان جراء حادث اصطدام حافلة تقل مهاجرين تم ترحيلهم من إيران، بشاحنة ودراجة نارية، حسبما أفادت قناة “طلوع نيوز” نقلا عن مصادر محلية.

وقال الناطق باسم حاكم المنطقة محمد يوسف سعيدي في بيان اليوم الأربعاء، إن 76 شخصا لقوا حتفهم، وإن ثلاثة أشخاص آخرين في وضع حرج، بعد الحادث الذي وقع على طريق هرات الدائري في إقليم غوزارا الليلة الماضية، بحسب وكالة الأنباء الأفغانية.

سیمه‌ییز مسوولین وايي چې تېره شپه د هرات پر حلقوي سړک د یوی ترافیکي پېښې له امله ۷۶ کسانو ژوند له لاسه ورکړی او درې نور ټپیان شوي دي.https://t.co/Al4j714YOe — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 20, 2025

وكان الضحايا في طريقهم من معبر إسلام قلعة إلى العاصمة كابل عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة بضائع، مما تسبب في اندلاع حريق.

وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية أن الضحايا تم ترحيلهم من إيران.

وقالت شرطة إقليم غوزارا خارج مدينة هرات حيث وقع الحادث، إن الحافلة اصطدمت بدراجة نارية وبشاحنة تنقل محروقات، مما أدى إلى اندلاع حريق، وكانت الحافلة تقل مواطنين أفغانا عائدين من إيران إلى كابل.

Abdul Mateen Qani, spokesperson for the Ministry of Interior, said that last night’s traffic accident in Herat resulted in 76 deaths, including 19 children. He added that the incident occurred at around 8:30 p.m. last night. Qani described the accident as extremely tragic.… pic.twitter.com/S7FgOvJM2K — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) August 20, 2025

عودة لاجئين من إيران

وعاد عدد كبير من الأفغان من إيران في الأشهر الأخيرة بعدما بدأت طهران حملة ضغط لدفع ملايين المهاجرين إلى المغادرة، ومنذ مطلع العام، عاد نحو 1.5 مليون شخص على الأقل إلى أفغانستان من إيران وباكستان.

وفي بداية العام، كان نحو 6 ملايين أفغاني يقيمون في إيران، ووفقا لأرقامها الخاصة، قالت الحكومة الإيرانية إنها قامت بالفعل بترحيل 1.2 مليون لاجئ أفغاني في الأشهر الستة الماضية.

وحوادث الطرق شائعة في أفغانستان ويعود ذلك جزئيا إلى حالة الطرق والقيادة المتهورة وعدم تنظيم السير. ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي أسفر اصطدام حافلتين مع صهريج وشاحنة على طريق سريع يمر عبر وسط البلاد عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا.