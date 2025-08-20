حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا الخميس

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من خطط جيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، معتبرة أن هذه الخطط تعني “عدوانا وتهجيرا لأكثر من مليون إنسان وتشكل فصلا جديدا من حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من حصار وتجويع، يتطلب من المجتمع الدولي “التحرك العاجل لوقف المجازر وإنهاء الحصار والعدوان”، مؤكدة أن الصمت الدولي على ما وصفتها بـ”جرائم الاحتلال” يفاقم المأساة الإنسانية.

ودعت حماس جماهير الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى المشاركة في الإضراب العالمي يوم غد الخميس، نصرة لقطاع غزة، وللتعبير عن رفض خطط الاحتلال.

كما طالبت بتصعيد الحراك الجماهيري العالمي في أيام الجمعة والسبت والأحد (22 و23 و24 أغسطس/ آب) عبر المسيرات الحاشدة والمظاهرات الغاضبة في المدن والعواصم حول العالم.

وأوضحت الحركة أن الدعوة تشمل أيضا تنظيم التظاهرات والاعتصامات أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية والدول الداعمة للاحتلال، للتنديد بما وصفته بـ”الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع”.

وختمت حماس بيانها بالتأكيد على أن “إرادة الشعب الفلسطيني وصموده ستفشل مخططات الاحتلال، وأن التضامن العربي والإسلامي والدولي يشكل رافعة أساسية في مواجهة هذه الحرب المفتوحة على غزة”.