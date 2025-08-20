رغم التهديد بحظره.. البيت الأبيض يطلق حسابه على “تيك توك”

أطلق البيت الأبيض، مطلع يوم الأربعاء، حسابه الرسمي على منصة “تيك توك”، رغم الجدل المستمر في الولايات المتحدة حول ملكيتها الصينية والتهديدات المتكررة بحظرها ما لم تتخلَّ شركة “بايت دانس” عن سيطرتها.

وفي أول منشور، بثّ البيت الأبيض مقطع فيديو قصيراً مدته 27 ثانية تضمّن لقطات للرئيس دونالد ترامب مرفقة بتعليق: “أمريكا عادت! ما الجديد يا تيك توك؟”، فيما كتب في وصف الحساب: “أهلًا بكم في العصر الذهبي لأمريكا”.

وحتى كتابة الخبر، تجاوز عدد متابعي الحساب 55 ألفا، في وقت لا يزال فيه حساب ترامب الشخصي على “تيك توك” يحتفظ بأكثر من 110 ملايين متابع، رغم عدم نشره أي محتوى منذ يوم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ويواجه التطبيق مستقبلا غامضًا في الولايات المتحدة بعد إقرار الكونغرس قانونًا عام 2024 يهدد بحظره إذا لم تُبَع حصته المملوكة للصين، وسط مخاوف من استخدام بيانات المستخدمين أو التأثير على الرأي العام الأمريكي.

لكن ترامب، الذي اعترف بامتلاكه “بعض الضعف تجاه تيك توك”، أرجأ مرارًا المهلة النهائية لبيع المنصة، على أن تنتهي المهلة الحالية في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.