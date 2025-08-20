سيارة تدمر نافذة مطعم.. ومؤثران ينجوان من حادث مروع بأعجوبة (شاهد)

نجا مؤثران على وسائل التواصل الاجتماعي بأعجوبة، بعد أن اقتحمت سيارة دفع رباعي زجاج نافذة بجانب طاولتهما في مطعم في هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، في حادثة وصفها البعض بأنها “شبه كارثية”.

ونشرت اليوتيوبر نينا سانتياغو، التي يتابعها أكثر من 227 ألف شخص على إنستغرام، مقطع فيديو يوثق الحادث يوم الأحد الماضي.

ويظهر الفيديو سانتياغو وزميلها صانع المحتوى باتريك بلاك وود، أثناء تناول السندويشات قبل أن يتساقط الزجاج فجأة، فيسارع الاثنان للخروج من المقعد.

نجوا من الموت بأعجوبة.. لحظة اقتحام سيارة مطعما في #هيوستن الأمريكية واصطدامها بصانعي محتوى أثناء الترويج للمكان#الجزيرة_مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/9vK28y33Yq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2025

“اقتربت من الموت”

ووصفت سانتياغو في تعليقها الحادث بأنه “تجربة اقتربت من الموت”، وأكدت أنها ممتنة للبقاء على قيد الحياة. وأضافت أنها وزميلها أصيبا بجروح نتيجة تحطم الزجاج، مشيرة إلى أن الحادث وقع بينما كانت تتناول شطيرة سلمون.

وفي اليوم التالي، شاركت سانتياغو صورا تظهر الإصابات التي لحقت بها وببلاك وود، بما في ذلك جروح على وجهها ويديها، وصورا أخرى تُظهر الدم على جانب وجه بلاك وود داخل سيارة إسعاف.

ومن جهته، أعاد المطعم نشر الفيديو على إنستغرام، مؤكدا أن جميع المتواجدين بخير، وأضاف “لن يمنعنا شيء من تقديم طعام وخدمة ممتازة لمجتمعنا”.

وقالت سانتياغو إن التجربة أعطتها درسا حول أهمية تقدير الحياة والتمسك باللحظة، مشيرة إلى أن الحادث جعلها تدرك من هم الأشخاص المهمون حقا في حياتها.