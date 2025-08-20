شاهد: القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو يدعو متابعيه للدعاء له بعد تدهور صحته

ظهر القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الذي اشتهر بمحاكمات تميزت بالرأفة والرحمة وروح الدعابة، في مقطع فيديو بعد أن تدهور حالته الصحية، وطلب من محبيه الدعاء له.

وقال كابريو إنه سبق أن طلب من محبيه العام الماضي الدعاء له بعد مرضه، وأنه من الواضح أنهم قاموا بذلك، إذ تحسنت حالته بعد أن مر “بفترة صعبة للغاية”، وفق قوله.

اشتهر بعد انتشار مقاطع فيديو في محاكمات تميزت بالرحمة والرأفة وروح النكتة.. القاضي الأمريكي الرحيم فرانك كابريو يدعو متابعيه إلى الدعاء له بعد تدهور صحته#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lpmPOAv13v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2025

ومضى كابريو قائلا “للأسف أصبت بانتكاسة وعدت من جديد للمستشفى، وأطلب منكم مجددا أن تذكروني في صلواتكم”.

وأكد كابريو أنه “من المؤمنين بقوة الدعاء، إذ أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا”، ولهذا يطلب الدعاء له مجددا.

شعبية واسعة

وحقق كابريو شهرة وشعبية واسعتين خلال أكثر من 38 عاما من العمل في القضاء، قبل تقاعده مع تدهور حالته الصحية.

ووفق صفحة كابريو على الإنترنت، فقد عرف “بنزاهته ورحمته وتفانيه في سبيل العدالة. وألهم العالم بحكمته ولطفه في قاعة المحكمة”.

وظهر كابريو في مسلسل تلفزيوني تناول وقائع في قاعة المحاكمة في مدينة بروفيدنس التي كان يعمل بأحد محاكمها، وهي عاصمة ولاية رود آيلاند الأمريكية، وهي أيضا قريبة من مدينة بوسطن في ولاية ماساتوشستس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.