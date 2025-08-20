شاهد: اللحظات الأولى عقب قصف الاحتلال سوق الشيخ رضوان

أظهرت لقطات مصورة اللحظات الأولى عقب استهداف الاحتلال اليوم الأربعاء خيمة في الشارع الأول في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وسارعت سيارات الدفاع المدني بالتوجه إلى سوق الشيخ رضوان، حيث تمكنت من إجلاء مصابين، فيما أسفر القصف عن 3 شهداء على الأقل.

ويعد حي الشيخ رضوان أحد أهم أحياء مدينة غزة، ويمر به شارع الجلاء، أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، وتقع شماله محافظة شمال غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 70 شخصا جراء الاسهدافات الإسرائيلية في كافة قطاع غزة اليوم الأربعاء.

عملية “عربات غدعون”

يأتي هذا القصف بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بدء عملية “عربات غدعون” العسكرية (ب) في قطاع غزة.

وقال في بيان إن الفرقة 162” بدأت تطويق مدينة غزة عن طريق جباليا شمالي غربي المدينة الواقعة في شمال القطاع المحاصَر.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 62 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 156 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ومجاعة واسعة أودت بحياة الكثير الأطفال.