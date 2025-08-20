شاهد: جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد أم وطفليها في خان يونس

استشهدت امرأة وطفلان من أطفالها جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المعسكر الغربي في خان يونس جنوب قطاع غزة، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الهجمات الوحشية المستمرة على المدنيين.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بسقوط عدد من الجرحى إثر استهداف إسرائيلي مباشر لخيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس، ما يعكس خطورة الوضع الإنساني في المخيمات الجنوبية للقطاع.

كما أسفرت الغارات عن استشهاد عدة أشخاص وإصابة آخرين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي غارة أخرى، استشهد خمسة مواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ليضاف ذلك إلى سلسلة الضحايا الذين يسقطون يوميًا نتيجة العمليات العسكرية على القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.