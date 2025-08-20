“صحتك أفضل” كلما تقدمت في العمر.. دراسة حديثة تقلب الموازين

في نتيجة مختلفة تماما عن التصور السائد عن تقدم العمر، كشفت دراسة علمية حديثة في السويد أن الوصول إلى عمر مئة عام لا يعني بالضرورة تزايد المعاناة من الأمراض. بل على العكس، أظهرت الدراسة أن المعمرين يتمتعون بصلابة صحية غير متوقعة، ويُعانون من أمراض أقل مما يتوقع.

بعد المئة صحتك أفضل

الدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا للأبحاث في ستوكهولم، تابعت الحالة الصحية لأكثر من 274 ألف شخص على مدى ثلاثين عاما، بدءا من بلوغهم السبعين من العمر.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تجاوزوا مئة عام يواجهون عددا أقل من الأمراض المزمنة، وأن أعراض الحالات المرضية الشائعة لديهم تظهر بوتيرة أبطأ.

وعلى الرغم من أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت الأكثر شيوعا بين جميع الفئات العمرية التي شملتها الدراسة، فإن تأثيرها في صحة المعمرين كان أقل حدة.

كما أظهرت النتائج تراجعا ملحوظا في شكوى المعمرين من أمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية، مما يتحدى الاعتقاد بأن طول العمر يرتبط بالضرورة بتدهور الوظائف العقلية.

صورة إيجابية

وتقول الباحثة كارين موديج من معهد كارولينسكا إن نتائج الدراسة “تتعارض مع الاعتقاد السائد بأن طول العمر يرتبط بالقطع باحتمالات الإصابة بمزيد من الأمراض”.

وأضافت أن المعمرين يسيرون وفق “منحنى محدد للشيخوخة يتميز ببطء تفاقم الأمراض وزيادة المقاومة للأمراض الشائعة المقترنة بتقدم العمر”، وهو ما يرسم صورة أكثر إيجابية لرحلة الحياة الطويلة، ويقدم أملا بأن الوصول إلى الشيخوخة ليس بالضرورة صراعا مستمرا مع المرض.