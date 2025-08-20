ماكرون يغرد بالعربية ويكشف تفاصيل مكالمته مع السيسي وملك الأردن

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن “الهجوم العسكري الذي تعد له إسرائيل في قطاع غزة لن يقود سوى إلى كارثة حقيقية لكلا الشعبين، وسيجر المنطقة إلى حرب دائمة”.

وقال ماكرون في تصريحات نشرها على صفحته الرسمية بموقع “إكس” باللغة العربية، إنه أجرى محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن التطورات المتسارعة في قطاع غزة، موضحا أنهما تشاركا معه في الرأي، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب يتمثل في تحقيق وقف إطلاق نار دائم، و الإفراج عن جميع “الرهائن”، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بكثافة لسكان القطاع.

أجريت محادثةً مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وإنّنا نتشارك القناعة ذاتها المتمثلة فيما يلي:

لن يفضي الهجوم العسكري الذي تُعِدّ له إسرائيل في قطاع غزة إلا إلى كارثة حقيقية لكلا الشعبين وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة.

نزع سلاح حركة حماس

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الحل يستوجب أيضا نزع سلاح حركة حماس وتعزيز دور السلطة الفلسطينية في غزة، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع مصر والأردن وباقي الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل نشر بعثة دولية لإرساء الاستقرار في القطاع، إلى جانب الدفع نحو بلورة حل سياسي شامل “يلبي تطلعات الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء”.

مؤتمر تنفيذ حل الدولتين

وكشف ماكرون أن فرنسا ستتشارك مع المملكة العربية السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك، مؤكدا أن هذا الحل يمثل “السبيل الوحيد الموثوق لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، ولتحقيق الإفراج عن الرهائن”.

وختم الرئيس الفرنسي تصريحه برسالة مباشرة قائلاً “لا للحرب.. نعم للسلام والأمن للجميع”.