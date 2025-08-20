12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لجان تأمين شاحنات التجار شمال غزة (فيديو)

استشهد 12 فلسطينيا الأربعاء، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لجان تأمين شاحنات التجار في محور زيكيم شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طواقم الإسعاف نقلت الشهداء إلى عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة بعد استهدافهم خلال قيامهم بواجبهم في تأمين شاحنات التجار شمال القطاع، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن استشهادهم على الفور.

ويأتي القصف ضمن سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة في مناطق شمال قطاع غزة، والتي خلفت عددا كبيرا من الشهداء في الأيام الماضية، وسط استمرار العدوان على القطاع.