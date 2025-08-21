“أين أنتم؟”.. سؤال صادم لأمين عام مساعد الجامعة العربية وهكذا أجاب (شاهد)

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الموقف الرسمي للجامعة من التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما في غزة، واضح وثابت.

وأوضح زكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الجامعة أصدرت بياناً رسمياً شاملاً يرفض التوجهات التوسعية التي وردت إعلامياً عن رئيس الحكومة الإسرائيلي، مؤكدًا أن الموقف العربي الرافض لهذه السياسات “واضح ومندّد”.

“أين جامعة الدول العربية من التطورات في المنطقة؟”.. شاهد إجابة أمينها العام المساعد السفير حسام زكي pic.twitter.com/WbBu6tzGH6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2025

وأضاف أن الرد العربي، الذي تجلى على مستوى الإعلام، كان كافياً لتوضيح الموقف من التصريحات الإسرائيلية، مشدداً على أن أي تصعيد فعلي على الأرض سيكون له رد فعل مختلف ومستقل عن البيان الإعلامي.

وقال زكي إن الجامعة تتابع التطورات عن كثب وتعمل على التأكيد على الثوابت العربية في مواجهة أي توجهات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.