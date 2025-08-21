الأونروا تحذر من تدهور أكبر في غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، من أن تصاعد الحرب في قطاع غزة ينذر بتدهور أكبر في الأوضاع الإنسانية وطالبت السماح لها بإدخال المساعدات على نطاق واسع وتوزيعها بأمان.

وقالت وكالة (الأونروا) على منصة إكس، إن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول مساعدات كافية إلى غزة، مشيرة إلى أن الحاجة اليومية للمساعدات لسكان القطاع، لا تقل عن 500 إلى600 شاحنة.

يعاني نحو طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية في مدينة #غزة. السلطات الإسرائيلية لا تسمح بدخول المساعدات الكافية. هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمساعدات يوميًا. عمليات الإسقاط الجوي غير آمنة وغير ضرورية. مع تصاعد الحرب في مدينة غزة، ستزداد الأوضاع سوءًا.… pic.twitter.com/sdwAyJDUYu — الأونروا (@UNRWAarabic) August 21, 2025

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 250 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، دخلت إلى قطاع غزة، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الاثنين الثلاثاء الأربعاء) وقد تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة.

وقالت وكالة الأونروا، أن واحد من كل ثلاثة أطفال يعاني الآن من سوء التغذية في مدينة غزة، وأشارت في بيان نشرته على فيسبوك، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بدخول مساعدات كافية.

وأكدت الوكالة الأممية أن الأطفال في غزة بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار الآن كي يعودوا إلى التعليم، وقالت إنهم على وشك أن يفقدوا عامهم الدراسي الثالث.

ساجد، البالغ من العمر 11 عامًا، فقد والديه في قصف جوي على #غزة. يقطع يوميًا مسافات طويلة للحصول على الماء، يقف تحت أشعة الشمس، ويشهد معاناة لا ينبغي لأي طفل أن يراها. كما هو حال الكثيرين في غزة، قد أُجبر على النزوح، ويعيش الآن مع خالاته وإخوته. ساجد وغيره من الأطفال بحاجة ماسة… pic.twitter.com/Ya7o5lZX2q — الأونروا (@UNRWAarabic) August 21, 2025

“هندسة التجويع والفوضى”

وقال بيان صحفي، صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس، إن 250 شاحنة مساعدات فقط دخلت غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، مشيرة إلى أن الاحتلال سهّل سرقتها.

وأرفق المكتب الحكومي، إحصائية 25 يوماً، بلغ إجمالي الشَّاحنات التي دخلت قطاع غزة فيها “2,187 شاحنة مساعدات فقط” من أصل الكمية المفترضة والبالغة 15,000 شاحنة مساعدات.

قصف إسرائيلي عنيف على دير البلح وسط قطاع غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/r9w1MnMAXL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2025

وأكد أن ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية، وقال إن هذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، وإغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ قرابة ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، التي يحظر الاحتلال إدخالها ضمن قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها، بيض المائدة واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والأجبان ومشتقات الألبان وغير ذلك.