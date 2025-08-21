الجيش اللبناني يبدأ بتسلم أسلحة من المخيمات الفلسطينية (فيديو)

أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن المرحلة الأولى من عملية تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلقت من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني.

وأوضح دمشقية، في بيان اليوم الخميس، أن عملية التسليم ستشكّل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.

ووصف دمشقية بدء تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية بلبنان بأنه “خطوة تاريخية وهامة على طريق حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدا أن تسليم السلاح سيشمل كل المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.

وقال عضو قيادة حركة فتح في منطقة بيروت بديع الهابط لوكالة الأنباء الفرنسية إن ما يجري هو “تسليم السلاح غير الشرعي بحوزة أشخاص غير شرعيين”، موضحا أن “بعضه ثقيل وبعضه متوسط”.

تنفيذ مقررات قمة عون-عباس

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في بيروت بأن عملية تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في القمة التي جمعت الرئيسين، اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، في بيروت في 21 مايو/أيار الماضي.

وأضاف أنها تأتي تنفيذا لمقررات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني “التي اتفقت على وضع آلية واضحة وجدول زمني محدد للتعامل مع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان”، موضحا أن “تسليم السلاح سوف يشمل كافة المخيمات في بيروت وصيدا وطرابلس وغيرها من المدن اللبنانية”.

وأوضح المراسل أن مخيم برج البراجنة في بيروت “شهد خطوة أمنية لافتة، حيث تم تسليح السلاح الذي كان بحوزة أحد الأعضاء بحركة فتح من المطلوبين للأجهزة الأمنية”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة في إطار جهود ضبط الأمن في المخيم الذي يعاني من انتشار السلاح غير الشرعي”.

وجاء الإعلان عن بدء تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان عقب تكليف الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس/آب الجاري، الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة.