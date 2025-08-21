“الحيوانات عايشة أحسن منا “..نازحون في مخيم اليرموك وسط غزة يستصرخون ضمير العالم (فيديو)

“قلة أكل وقلة شرب، الوضع سيئ للغاية عندنا”.. بهذه الكلمات الموجعة استهلّ أحد المسنين حديثه من مخيم اليرموك في وسط قطاع غزة، حيث يعيش آلاف النازحين وسط ظروف كارثية.

المسن أطلق صرخة استغاثة مطالباً بفتح المخابز في أسرع وقت، مشيرًا إلى معاناة أحد أفراد عائلته من مرض خطير قالت السلطات الصحية إنه سرطان.

وعن أزمة المياه قال: “نقطع ساعتين ونصف سيرًا على الأقدام إلى سوق الصحابة من أجل الحصول على المياه، وهي غالبًا غير متوفرة.”

وتابع: “في التغذية، نأكل يومًا ونموت عشرة من الجوع.. وكأننا حيوانات، نريد أن نعيش مثل شعوب العالم، ونريد فقط أن تتوقف الحرب.”

ثم أضاف أنه نازح للمرة الثامنة، متنقلًا بين شمال غزة وجنوبها، قائلاً بأسى: “لا توجد منطقة لم ننزح إليها.. ولا نملك أي شيء.”

القمامة تنذر بكارثة

من جانبها، تحدثت زوجته عن مأساة النظافة والبيئة في المخيم، مؤكدة أن أكوام القمامة المنتشرة تنذر بكارثة صحية، حيث يعاني الأطفال من الجدري، الدمامل، الحرارة، ولسعات البعوض والصراصير.

وتابعت: “نعاني من قلة الأكل والشرب، وحتى الطعام الذي نحصل عليه غير صحي، فمنذ نزوحنا قبل عام لم نتذوق سوى المعكرونة والأرز والعدس”

وأضافت “نحن بحاجة إلى غذاء صحي يشمل اللحوم والخضروات، كما نحتاج مواد تنظيف، فنحن نغسل أنفسنا بالماء فقط.”

وأضافت في رسالة موجهة إلى العالم العربي: “نناشدكم أن ترحموا الشعب الفلسطيني، أن توفروا المساعدات وتنهو الحرب.”

نطلب حياة كريمة

غير بعيد عنهما جلس شاب في خيمة متهالكة يحاول بخرقة بالية تغطية أطفاله من لسعات الحشرات، وقال بصوت يائس: “الوضع صعب جداً، نزحت تسع مرات حتى الآن، والآن أعيش في خيمة هي أقرب للمزبلة, “الحيوانات تعيش أفضل مني.”

يشتكي الشاب من غلاء فاحش في الأسعار، موضحا أن علبة الحليب لرضيعته تكلفه 250 شيكلاً، ما يضطره للاعتماد على تبرعات المحسنين.

وفي زاوية الخيمة، جلست زوجته تغسل ثياب العائلة بيديها، شاكيةً من أزمة حادة في مواد التنظيف ومستلزمات الأطفال.

وقالت: “نحن نعيل أربعة أطفال، وكل ما نطلبه هو حياة كريمة، خيمة صالحة للسكن، ونهاية لهذه الحرب.”