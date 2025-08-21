الصليب الأحمر الدولي: ما نراه في غزة يتجاوز أي معايير قانونية أو أخلاقية مقبولة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في منشور اليوم الخميس: “ما نراه في غزة يتجاوز أي معايير قانونية أو أخلاقية مقبولة.. سواء أُرغم المدنيون على المغادرة أو البقاء، فلا بد من حمايتهم من مخاطر الأعمال العدائية”.

واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تكثيف القتال في قطاع غزة أمر لا يحتمل، مع شنّ الجيش الإسرائيلي عملية جديدة في قطاع غزة المحاصر وتكثيف القصف عليه.

L'intensification des hostilités à Gaza signifie + de morts, + de déplacements, + de destructions et + de panique.

Gaza est un espace clos, d'où personne ne peut s'échapper… et où l'accès à la santé, à la nourriture et à l'eau potable se réduit drastiquement. C'est intolérable. https://t.co/Sf4iRWwqJa — Christian Cardon (@CCardonICRC) August 21, 2025

المزيد من القتل والتهجير

وقال كريستيان كاردون، الناطق باسم اللجنة ومقرها في جنيف، إن تكثيف القتال في غزة يعني المزيد من القتلى والمزيد من النزوح والدمار والمزيد من الذعر، موضحا أن الوضع “لا يحتمل”.

وأشار إلى أن “غزة مكان مغلق لا يمكن لأي شخص الفرار منه، حيث الحصول على الرعاية الصحية والطعام والمياه يتراجع”. وقال إن أمن العاملين في المجال الإنساني يتراجع ساعة بعد أخرى.

وتشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل نشط في العلميات الإنسانية على الأرض في قطاع غزة، وشاركت في كل عمليات تبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

What we see in #Gaza surpasses any acceptable legal or moral standards.

Whether civilians are compelled to leave or stay, they must be protected against the dangers of hostilities. https://t.co/T9QwbnkpRM — Cordula Droege (@CDroegeICRC) August 20, 2025

احتلال مدينة غزة

وأقرت جيش الاحتلال، أمس الأربعاء خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، واستدعى 60 ألف جندي احتياط وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني نسمة.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى استشهاد نحو 62 ألفا و192 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

Further displacement and an intensification in hostilities risk worsening an already catastrophic situation. With more than 80% of Gaza already impacted by evacuation orders, it is unimaginable that civilians could be compelled to move to an even smaller area. pic.twitter.com/8XB5i0cvxf — ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) August 20, 2025

قوافل الشهداء في غزة

وذكر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 70 شهيدًا، و356 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت منذ 18 مارس/آذار 2025، مع خرق جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة، وحتى اليوم، بلغت 10 آلاف و646 شهيدا، و45 ألفا و73 مصابا.

قتل المجوعين

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 18 شهيدًا و117 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,036 شهيدًا وأكثر من 15,064 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 271 وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.