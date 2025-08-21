المبعوث الأممي لسوريا يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بدعم ملموس لإعادة الإعمار

أدان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، مؤكدا على ضرورة احترام وحدة أراضي البلاد.

وصعّدت إسرائيل عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/تموز الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق بذريعة حماية الدروز عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية.

دعم ملموس لإعادة إعمار

ودعا بيدرسون خلال إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، المجتمع الدولي لتقديم دعم ملموس من أجل إعادة إعمار البلاد، مؤكدا أن رفع العقوبات يمثل خطوة مهمة يجب أن تستمر.

وطالب بيدرسون السلطات الحاكمة في سوريا بضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات، بغض النظر عن الولاءات والانتماءات، كما شدد على أهمية حماية كافة الأقليات وتمكين المرأة سياسيا وتشجيع مبادرات المجتمع المدني.

الأوضاع في السويداء

وتناول المبعوث الأممي التوترات في محافظة السويداء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تراقب الأوضاع عن كثب. وحث جميع الأطراف على نزع فتيل التصعيد وتأمين وصول المساعدات الإنسانية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر.

وفي سياق آخر، رحب بيدرسون بتشكيل لجنة لوقف إطلاق النار في سوريا، مؤكداً على تراجع مستويات العنف في السويداء مع بقاء الخطر قائماً.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء.