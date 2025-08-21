تتمنى ليلة بلا وجع.. طفلة غزّية تكابد مرضا جلديا قاسيا في خيمة نزوح (فيديو)

تعيش الطفلة فاطمة هشام أبو مطلق، ذات الـ12 عامًا، أوضاعًا صحية ونفسية مأساوية داخل خيمة النزوح في قطاع غزة، بعدما غطت الفطريات جسدها وسببت لها آلامًا حادة وحكة مستمرة حرمتها النوم والراحة.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، روت والدة الطفلة معاناة ابنتها، قائلة “فجأة ظهر طفح جلدي على جسمها، ومعه بثور ممتلئة بصديد رائحته سيئة جدًّا، فيما يتجمع الذباب حولها”.

مرض مجهول

وأوضحت الأم أنها لجأت إلى جميع المستشفيات والمؤسسات في محاولة للعثور على العلاج لابنتها، لكنها حتى اليوم لم تجد ما يمكن أن يساعدها.

وأشارت إلى أن الفطريات تتجدد في جسد فاطمة بشكل دوري، وقالت “كلما جفت ظهرت غيرها وانتشرت في جسمها بسرعة، وقد كست جسدها فجأة”.

وزادت الأم بألم “لا نعلم ما هو هذا المرض، ولا ما سببه، ولا علاجه”.

وأكدت أن الطفلة تعيش على المسكنات فقط، وتحتاج مراهم ودواء لحالتها، موضحة “ابنتي من كثر الوجع، أقصى أمانيها أنها تنام من دون وجع”.

وبينت أن الطفلة فاطمة تعاني نفسيًّا بسبب التغير في شكلها، وبسبب الألم الشديد الذي تعانيه، لافتة إلى أن كل من يراها ينصحهم بمراجعة طبيب نفسي لمساعدتها على تجاوز الأزمة التي تعيشها.