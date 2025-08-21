“تخشى المرآة”.. الطفلة جوليا تواجه الموت في غزة والاحتلال يمنع علاجها (فيديو)

وسط آلاف المآسي التي تحاصر قطاع غزة، تبرز قصة الطفلة جوليا أبو لحية، البالغة عامين و4 أشهر، شاهدة على عواقب حصار الاحتلال الإسرائيلي، إذ تهدد حياتها إصابة بورم ضخم وخطير في وجهها ورقبتها امتد إلى تحت اللسان، في ظل غياب الإمكانات الطبية والعلاجية.

وقالت والدتها، للجزيرة مباشر، إن جوليا وُلدت بهذا الورم الذي يعيق تنفسها وبلعها ونطقها ونومها، إضافة إلى التهابات حادة وارتفاع حرارة مستمر.

تخشى المرآة

وأضافت، وهي تذرف الدموع، أن ابنتها تخشى النظر إلى المرآة، وتتجنب ذلك لأنها لا تعرف نفسها بسبب الورم الضخم، وتنضاف هذه المعاناة إلى تأثيرات نفسية أخرى، مثل الانعزال عن اللعب مع الأطفال.

وأشارت الأم إلى أن جوليا خضعت لعملية جراحية فاشلة في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما أدى إلى تفاقم حالتها وزيادة حجم الورم بشكل مأساوي، واضطرها ذلك إلى البقاء فترات طويلة داخل العناية المكثفة.

تعنت الاحتلال

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية ومعدات طبية، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدودها، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.

ويرتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر من محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 شهيدا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.