ترامب يحتفي بـ”نصر ساحق” بعد إلغاء غرامة ضخمة هددت امبراطوريته العقارية

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء حكم قضائي سابق بتغريمه نحو نصف مليار دولار في نيويورك، واصفا القرار بأنه “نصر ساحق”.

وفي تعليق على الحكم، قال ترامب إنها “كانت محاكمات سياسية تهدف إلى تدمير ترشحي للرئاسة، وتم تنسيقها مع حملة بايدن/هاريس”.

من جهتها، أفادت وكالة “رويترز” بأن المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تعتزم استئناف قرار المحكمة الذي ألغى الحكم بتغريم ترامب.

هدد إمبراطوريته العقارية

وقضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، بإلغاء العقوبة المالية الضخمة التي كانت مفروضة على ترامب في قضية احتيال مدني، وهو قرار كان من شأنه أن يكلفه أكثر من 515 مليون دولار ويهدد إمبراطوريته العقارية.

وأصدرت لجنة من 5 قضاة حكمها في الدعوى التي اتهمت فيها ترامب بالمبالغة في تقدير ثروته، وجاء القرار بعد 7 أشهر من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.

كان القاضي آرثر إنغورون قد حكم في العام الماضي بأن ترامب ارتكب احتيالا من خلال التضخيم المفرط للبيانات المالية التي قدمها للمقرضين وشركات التأمين، وأمره بدفع 355 مليون دولار كغرامات. ومع إضافة الفوائد، تجاوز المبلغ 515 مليون دولار.

“غرامة مفرطة”

في أحد الآراء التي شكلت حكم محكمة الاستئناف، كتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون: “في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن أمر المحكمة بإلغاء الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعد غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة“.