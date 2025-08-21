حكومة غزة تعلن حصيلة صادمة لشهداء عملية “عربات غدعون” الإسرائيلية

أدان المكتب الإعلامي الحكومي “الجريمة البشعة” التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه العسكري المسمى “عربات غدعون”، والذي أسفر عن استشهاد 9073 مدنياً وإصابة 36900 آخرين، بينهم آلاف الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 2358 طفلاً، و1088 سيدة، و455 مسناً، أي أن قرابة 43% من الضحايا ينتمون للفئات الأكثر ضعفاً، فيما يشكل معظم الباقين من الشباب والرجال الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عند ما سماها البيان “مصائد الموت”، وهي مراكز المساعدات المزعومة في رفح، وجسر وادي غزة، ونقاط مرور شاحنات الإغاثة.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المجازر ومحاسبة مرتكبيها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

ومنذ 17 مايو/أيار الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم “عربات غدعون”، يتضمن الإخلاء الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة، إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها.