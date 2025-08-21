زيلينسكي: الجيش الروسي حقق أحد أرقامه القياسية المجنونة

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الروسي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية ومباني سكنية في عدة مناطق، منها منشأة أمريكية في زاكارباتيا، وأكد أن 15 شخصا أصيبوا نتيجة القصف.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أن “الجيش الروسي يحقق أحد أرقامه القياسية المجنونة”، مستهدفًا منشآت البنية التحتية المدنية والمباني السكنية، واعتبر أن الهجوم جاء كما لو لم تتغير أي جهود عالمية لوقف الحرب.

وأضاف زيلينسكي، أن موسكو لم تظهر أي مؤشرات حقيقية على الرغبة في الدخول في مفاوضات جوهرية لإنهاء النزاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى رد عاجل على التصعيد الروسي.

Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people. Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,… pic.twitter.com/CQLSQls4Oq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

مفاوضات إنهاء الحرب

وأشار زيلينسكي إلى تعزيز روسيا قواتها على طول خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجيا، مع استمرار نقل القوات من اتجاه كورسك إلى المنطقة، مؤكدًا أن موسكو لا تبدي أي مؤشرات حقيقية على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض ضغط وعقوبات قوية عليها.

وفي تصريحات أخرى، كشف زيلينسكي عن اختبار أوكرانيا لصاروخ كروز بعيد المدى يُعرف باسم “فلامنغو” قادر على ضرب أهداف على مسافة 3 آلاف كيلومتر، مع احتمال بدء الإنتاج الكمي في فبراير/شباط المقبل.

لقاء محتمل

كما شدد على أن عقد لقاء مع نظيره الروسي مشروط بالحصول على ضمانات أمنية، مشيرًا إلى أن سويسرا والنمسا وتركيا مواقع محتملة للمحادثات.

وأضاف زيلينسكي أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على المجر لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن الصين لا يمكن أن تكون ضامنة لأمن بلاده نظرًا إلى دعمها لموسكو وفتح سوق المسيّرات للجيش الروسي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.