زيلينسكي يكشف عن مكان اللقاء المحتمل مع بوتين

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن لقاء محتملًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يعقد في تركيا أو سويسرا أو النمسا.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، الخميس، إن كييف ستجري اجتماعات مكثفة لفهم نوع الضمانات الأمنية التي يرغب حلفاء أوكرانيا في تقديمها، في إطار عملية السلام المحتملة مع روسيا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

محادثات برعاية أمريكية

وأشار إلى أن المحادثات قد تجري بصيغة ثلاثية تجمعه مع بوتين بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأردف: “نريد أن يكون لدينا فهم لبنية الضمانات الأمنية في غضون 7 إلى 10 أيام، ونهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي على أساس هذا الفهم”.

ولفت إلى أن تركيا أعربت عن استعدادها لتوفير الأمن على طول البحر الأسود بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتحًا على إمكانية دعم الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وجدد تأكيده على أن بلاده مستعدة لمحادثات مباشرة مع بوتين، مضيفًا: “ماذا لو لم يكن الروس مستعدين؟ أثار الأوروبيون هذه المسألة، فإذا لم يكن الروس مستعدين، إذن نريد ردًّا قويًّا من الولايات المتحدة الأمريكية”.

اجتماعات تحظى باهتمام دولي

ويوم الاثنين الماضي، شهد البيت الأبيض مباحثات جمعت ترامب مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد قمة سابقة جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

وعقب لقائه بالقادة الأوروبيين، قال ترامب إن اجتماعه معهم سار بشكل جيد للغاية، وإنه بدأ التحضيرات لقمة ثلاثية سيشارك فيها إلى جانب نظيره الروسي والأوكراني.