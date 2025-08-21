شاب مصاب بمتلازمة داون ينشر البهجة في دروس القرآن بتركيا (فيديو)

لم تقف الإصابة بمتلازمة داون عائقا في وجه، فرات أوزتورك، الشاب التركي البالغ من العمر 19 عامًا، ليلاحق شغفه بحفظ القرآن الكريم.

وأصبح فرات من رواد مسجد أورهان غازي في مدينة بورصة، إذ يحرص يوميًا على حضور دروس تلاوة كتاب الله.

إمام المسجد، فوزي تشيليك، تحدث بفخر عن فرات قائلا “فرات مواظب على الصلاة، ويحرص على الحفظ، وهو مصدر فرح لنا جميعًا. لقد صار قدوة يُحتذى به، وأخًا أكبر للأطفال الصغار في المسجد”.

أما فرات نفسه، فعبر عن سعادته بالتواجد في المسجد، وامتنانه لمعلمه قائلا “فوزي أستاذنا، يعلّمنا الصلاة والدعاء، ويرشدنا دائمًا”.

وتُعد متلازمة داون اضطرابًا وراثيًا يؤدي إلى تأخر في النمو العقلي والجسدي، لكن قصة فرات تؤكد أن الإرادة والإيمان قادران على الدفع لتجاوز التحديات وصنع الفرح في قلوب من حولك.